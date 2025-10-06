Começam hoje (6) as inscrições para seleção simplificada da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir desta segunda-feira (6), estão abertas as inscrições para a seleção simplificada da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHSPE).

O processo oferece 40 vagas para profissionais com formação técnica e superior, com salários que variam entre R$ 1.624,67 e R$ 5.200,00.

Divisão das vagas

As oportunidades de nível médio são destinadas a técnicos em Edificações e Saneamento.

Já entre os cargos de nível superior, há vagas para advogados, jornalistas, engenheiros (civil, elétrico, mecânico e ambiental), assistentes sociais, contadores, entre outras áreas.

Sobre a seleção

A seleção será realizada por análise curricular e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Todas as vagas são de regime presencial, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, conforme o cargo.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 40,00 e o prazo se estende até dia 21 de outubro. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto AOCP.

O edital completo e outras informações estão disponíveis no portal da SRHSPE.



