Começam hoje (6) as inscrições para seleção simplificada da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco

A partir desta segunda-feira (6), estão abertas as inscrições para a seleção simplificada da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHSPE).
O processo oferece 40 vagas para profissionais com formação técnica e superior, com salários que variam entre R$ 1.624,67 e R$ 5.200,00.
Divisão das vagas
As oportunidades de nível médio são destinadas a técnicos em Edificações e Saneamento.
Já entre os cargos de nível superior, há vagas para advogados, jornalistas, engenheiros (civil, elétrico, mecânico e ambiental), assistentes sociais, contadores, entre outras áreas.
Sobre a seleção
A seleção será realizada por análise curricular e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.
Todas as vagas são de regime presencial, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, conforme o cargo.
Taxa de inscrição
A taxa de inscrição é de R$ 40,00 e o prazo se estende até dia 21 de outubro. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto AOCP.
O edital completo e outras informações estão disponíveis no portal da SRHSPE.