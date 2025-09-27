fechar
Recife abre processo de licitação para concessão de bicicletas compartilhadas junto à iniciativa privada

Com concessão, Recife deverá ter investimento de aproximadamente R$ 102 milhões. Iniciativa ampliará em quase 52% número total de estações na cidade

Por JC Publicado em 27/09/2025 às 16:32
Com a concessão Recife passará a ter 120 estações distribuídas em diversos pontos da cidade - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

A Prefeitura da Cidade do Recife lançou, neste sábado (27), o edital de licitação para concessão do sistema de bicicletas compartilhadas. O edital prevê uma vigência contratual de dez (10) anos com a empresa vencedora e trará benefícios na ordem de R$ 101.983.914,11 milhões para a cidade. A presente iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, por meio da sua Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas.

O edital estabelece que a empresa vencedora do certame forneça e implemente todo o sistema de bicicletas compartilhadas na cidade fazendo a gestão, cuidando da operação e realizando a manutenção dos equipamentos e do sistema operacional do serviço, que é uma concessão pública.

É prevista também a ampliação do quantitativo de bicicletas convencionais, contando ainda com a inovação de disponibilização de bicicletas elétricas, além de assegurar estações para engate em toda a cidade.

Com a concessão Recife passará a ter 120 estações distribuídas em diversos pontos da cidade, uma ampliação de 51,90% no número total de estações atuais que é de 79 pontos. A frota também será ampliada, saindo das cerca de 700 bicicletas convencionais para 960 unidades. O diferencial da nova implementação será a inclusão de 240 bicicletas elétricas disponibilizadas no novo sistema de compartilhamento. Todas as 1.200 bicicletas contarão com monitoramento via GPS e o usuários poderá fazer uso delas a partir de um aplicativo e site próprios para retirada e devolução nas estações.

Além disso, a iniciativa busca promover a educação e a cultura da mobilidade sustentável por meio de campanhas educativas que incentivem o uso de bicicletas e consolidem essa cultura na cidade. Paralelamente, será obrigação da futura concessionária desenvolver ações educativas voltadas aos motoristas, fomentando o respeito e a convivência harmoniosa entre os diferentes modais, reforçando o trabalho educacional já realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A sessão pública de licitação, a ser realizada eletronicamente, está marcada para 27 de novembro de 2025, às 10h. A previsão é de que a assinatura do contrato ocorra até fevereiro de 2026. Os interessados podem acessar os documentos da licitação no site https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/concessao-bicicletas-compartilhadas.

Recife Parcerias e o Projeto de Concessão

Instituído em 2021, o programa Recife Parcerias tem o objetivo de viabilizar investimentos em equipamentos públicos de forma ágil, melhorar a prestação de serviços públicos para a população e, paralelamente, desonerar os cofres municipais para que sejam alocados em investimentos públicos na cidade.
Atualmente, o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PMPPP) abrange uma carteira com oito projetos nos setores de infraestrutura urbana, infraestrutura social e sustentabilidade, com o potencial de viabilizar aproximadamente R$1.8 bilhões em benefícios para o município, via os instrumentos de concessão e Parceria Público-Privada.

