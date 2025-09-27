Recife abre processo de licitação para concessão de bicicletas compartilhadas junto à iniciativa privada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com concessão, Recife deverá ter investimento de aproximadamente R$ 102 milhões. Iniciativa ampliará em quase 52% número total de estações na cidade

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura da Cidade do Recife lançou, neste sábado (27), o edital de licitação para concessão do sistema de bicicletas compartilhadas. O edital prevê uma vigência contratual de dez (10) anos com a empresa vencedora e trará benefícios na ordem de R$ 101.983.914,11 milhões para a cidade. A presente iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, por meio da sua Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas.

O edital estabelece que a empresa vencedora do certame forneça e implemente todo o sistema de bicicletas compartilhadas na cidade fazendo a gestão, cuidando da operação e realizando a manutenção dos equipamentos e do sistema operacional do serviço, que é uma concessão pública.

É prevista também a ampliação do quantitativo de bicicletas convencionais, contando ainda com a inovação de disponibilização de bicicletas elétricas, além de assegurar estações para engate em toda a cidade.

Com a concessão Recife passará a ter 120 estações distribuídas em diversos pontos da cidade, uma ampliação de 51,90% no número total de estações atuais que é de 79 pontos. A frota também será ampliada, saindo das cerca de 700 bicicletas convencionais para 960 unidades. O diferencial da nova implementação será a inclusão de 240 bicicletas elétricas disponibilizadas no novo sistema de compartilhamento. Todas as 1.200 bicicletas contarão com monitoramento via GPS e o usuários poderá fazer uso delas a partir de um aplicativo e site próprios para retirada e devolução nas estações.

Além disso, a iniciativa busca promover a educação e a cultura da mobilidade sustentável por meio de campanhas educativas que incentivem o uso de bicicletas e consolidem essa cultura na cidade. Paralelamente, será obrigação da futura concessionária desenvolver ações educativas voltadas aos motoristas, fomentando o respeito e a convivência harmoniosa entre os diferentes modais, reforçando o trabalho educacional já realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A sessão pública de licitação, a ser realizada eletronicamente, está marcada para 27 de novembro de 2025, às 10h. A previsão é de que a assinatura do contrato ocorra até fevereiro de 2026. Os interessados podem acessar os documentos da licitação no site https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/concessao-bicicletas-compartilhadas.

Recife Parcerias e o Projeto de Concessão

Instituído em 2021, o programa Recife Parcerias tem o objetivo de viabilizar investimentos em equipamentos públicos de forma ágil, melhorar a prestação de serviços públicos para a população e, paralelamente, desonerar os cofres municipais para que sejam alocados em investimentos públicos na cidade.

Atualmente, o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PMPPP) abrange uma carteira com oito projetos nos setores de infraestrutura urbana, infraestrutura social e sustentabilidade, com o potencial de viabilizar aproximadamente R$1.8 bilhões em benefícios para o município, via os instrumentos de concessão e Parceria Público-Privada.