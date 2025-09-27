36ª Regata Recife-Fernando de Noronha 2025 tem largada com 95 veleiros no Marco Zero

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Largada foi dividida em grupos, a partir das 12h. Na disputa pelo Fita Azul, os barcos Adrenalina Pura, Ohana28, Boto V e Maré XX partiram às 14h

O Marco Zero recebeu, neste sábado (27), a largada da 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). Com as velas içadas, 95 veleiros iniciaram a travessia de 300 milhas náuticas (560 km) até o arquipélago, acompanhados pelo público local.

A largada foi dividida em cinco grupos, a partir do meio-dia. Na disputa pelo Fita Azul, os barcos Adrenalina Pura, Ohana28, Boto V e Maré XX partiram às 14h.

O Patoruzú, também favorito, não largou devido a problema no mastro. O Aliena, da Espanha, apresentou falha no piloto automático; o Bahia Cat, no motor; e o Maracatu encalhou em Serrambi.

Nesta edição, a Refeno conta com veleiros de 15 Estados brasileiros e três países estrangeiros. A maior flotilha brasileira é do Rio de Janeiro, com 20 barcos, seguida por São Paulo, com 18, incluindo o Pura Vida, tripulado exclusivamente por oito mulheres, sob comando da comandante Carla Silva Lopes.

Bahia e Pernambuco têm 14 e 12 representantes, respectivamente. Santa Catarina participa com seis barcos e Rio Grande do Sul com quatro. Também estão presentes embarcações de Paraná (3), Sergipe (3), Espírito Santo (2), Rio Grande do Norte (2), Paraíba (2), Maranhão (1), Minas Gerais (1), Goiás (1) e Distrito Federal (1).

Entre os estrangeiros, estão três argentinos: San Salvador, Huyara e Intrepid; o dinamarquês Odara e o australiano Shamaness, que estreia no evento.

Histórico da Refeno

A primeira edição da regata ocorreu em 1986, idealizada pelo velejador Maurício Castro. Desde então, a Refeno se consolidou como um dos maiores eventos náuticos da América do Sul, atraindo velejadores nacionais e internacionais.

Fita Azul

O Adrenalina Pura conquistou o Fita Azul em 2024, completando a travessia em 18h49min25s, o quinto melhor tempo da história da competição. O barco, maior campeão da Refeno, já levou o prêmio nove vezes.

Com os proprietários pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto, o Adrenalina Pura busca este ano sua 10ª Fita Azul, com Gustavo Borges Pacheco como comandante.

Ações sociais

A edição 2025 da Refeno inclui ações sociais. Uma das novidades é a ação veterinária, em parceria com o Núcleo de Vigilância Sanitária de Noronha (NVA) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que ocorre de 26 de setembro a 4 de outubro.

Outras iniciativas em Fernando de Noronha incluem ações de saúde no Hospital São Lucas, atendimento jurídico na Casa de Justiça e Cidadania, além de atividades na Creche Bem-me-quer e na Escola Estadual Fernando de Noronha.

Refeninho



Pelo segundo ano consecutivo, a Refeninho integra a programação da Refeno. A iniciativa promove um passeio ecológico com estudantes da Escola Arquipélago de Fernando de Noronha em embarcações da regata. A ação é realizada em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a Administração da Ilha e a Marinha do Brasil.