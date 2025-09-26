Edifício 13 de Maio: prédio do Centro do Recife que voltou a ceder tem demolição autorizada desde 2019
Incidente já era previsto pelos moradores do entorno, que sofrem com uma espera que se arrasta há anos
Na manhã da última quinta-feira (25), uma parte da parede do Edifício 13 de Maio, em Santo Amaro, área central do Recife, desabou. A estrutura caiu sobre o telhado de um imóvel vizinho e atingiu dois carros que estavam estacionados.
A Defesa Civil já havia declarado, em 2019, que o prédio apresentava um risco estrutural elevado. No mesmo ano, a Justiça de Pernambuco autorizou a demolição pela Prefeitura do Recife.
O incidente da última quinta-feira já era previsto pelos moradores do entorno, que sofrem com uma espera que se arrasta há anos.
Localizado entre a Rua da União e a Rua da Saudade, o prédio está abandonado há mais de 60 anos, colocando comerciantes, transeuntes e moradores em risco diariamente.
O edifício é cercado por casas, bares, restaurantes e pelo Ginásio Pernambucano e os relatos são de que pedaços de sua estrutura do edifício se desprendem e caem com certa constância.
Proprietário de um imóvel na Rua do Sossego, Rusyberg Gomes, relatou ao JC em 2024 que abandonou sua casa por medo. Ele morava no local desde 1999.
Em nota, a Prefeitura do Recife informou que “foi identificada a necessidade de um escoramento metálico do imóvel, de forma a garantir a segurança da obra, o que exigiu um novo processo licitatório de demolição que será concluído em breve”.
A gestão esclareceu, ainda, que “o terreno onde se encontra o prédio, bem como o estacionamento contíguo, são áreas interditadas. O local foi isolado e tapumado ontem, e os postes já haviam sido removidos”.
Em outubro de 2024, a gestão municipal, por meio da Secretaria Executiva de Controle Urbano, responsável pela fiscalização das construções urbanas e preservação dos imóveis da cidade, informou que estava “no aguardo da remoção de quatro postes da rede elétrica - que cabe à Neoenergia - localizados na calçada do imóvel para poder iniciar os serviços de demolição”.
De acordo com a Neoenergia Pernambuco, os serviços foram finalizados ainda em 2024. Até o momento, setembro de 2025, não há previsão de demolição do imóvel.