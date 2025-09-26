Edifício 13 de Maio: prédio do Centro do Recife que voltou a ceder tem demolição autorizada desde 2019

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Incidente já era previsto pelos moradores do entorno, que sofrem com uma espera que se arrasta há anos

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã da última quinta-feira (25), uma parte da parede do Edifício 13 de Maio, em Santo Amaro, área central do Recife, desabou. A estrutura caiu sobre o telhado de um imóvel vizinho e atingiu dois carros que estavam estacionados.

A Defesa Civil já havia declarado, em 2019, que o prédio apresentava um risco estrutural elevado. No mesmo ano, a Justiça de Pernambuco autorizou a demolição pela Prefeitura do Recife.

O incidente da última quinta-feira já era previsto pelos moradores do entorno, que sofrem com uma espera que se arrasta há anos.

Localizado entre a Rua da União e a Rua da Saudade, o prédio está abandonado há mais de 60 anos, colocando comerciantes, transeuntes e moradores em risco diariamente.

O edifício é cercado por casas, bares, restaurantes e pelo Ginásio Pernambucano e os relatos são de que pedaços de sua estrutura do edifício se desprendem e caem com certa constância.

Proprietário de um imóvel na Rua do Sossego, Rusyberg Gomes, relatou ao JC em 2024 que abandonou sua casa por medo. Ele morava no local desde 1999.

Em nota, a Prefeitura do Recife informou que “foi identificada a necessidade de um escoramento metálico do imóvel, de forma a garantir a segurança da obra, o que exigiu um novo processo licitatório de demolição que será concluído em breve”.

A gestão esclareceu, ainda, que “o terreno onde se encontra o prédio, bem como o estacionamento contíguo, são áreas interditadas. O local foi isolado e tapumado ontem, e os postes já haviam sido removidos”.

Leia Também Edifício com alto risco estrutural no Centro do Recife preocupa moradores do entorno

Em outubro de 2024, a gestão municipal, por meio da Secretaria Executiva de Controle Urbano, responsável pela fiscalização das construções urbanas e preservação dos imóveis da cidade, informou que estava “no aguardo da remoção de quatro postes da rede elétrica - que cabe à Neoenergia - localizados na calçada do imóvel para poder iniciar os serviços de demolição”.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, os serviços foram finalizados ainda em 2024. Até o momento, setembro de 2025, não há previsão de demolição do imóvel.