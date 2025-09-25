Novo PAC destina R$ 15 milhões para restaurar monumentos históricos no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente do Iphan, Leandro Grass, reforçou a parceria federativa e a necessidade de manutenção constante do acervo histórico da cidade

A preservação do rico patrimônio cultural do Recife receberá um impulso significativo. Nesta quinta-feira (25), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Prefeitura do Recife anunciaram a destinação de cerca de R$ 15 milhões em recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para a restauração de importantes monumentos da cidade.

O anúncio foi feito no Mercado de São José, com a presença do presidente do Iphan, Leandro Grass, e do prefeito do Recife, João Campos. Os investimentos têm como objetivo principal a valorização do centro histórico, o fortalecimento do turismo e o estímulo à economia local.

Foco em igrejas históricas



Do total anunciado, a maior parte dos recursos será direcionada a duas intervenções cruciais, previstas para começar no início do próximo ano:

Igreja de São José do Ribamar e Entorno: Receberá R$ 10,1 milhões, sendo o maior componente de investimento focado na recuperação da igreja.

Entorno da Basílica do Carmo: Serão destinados R$ 4,3 milhões para a requalificação da área, em parceria com a Prefeitura.

O prefeito João Campos destacou a importância da continuidade nos investimentos."Recife tem o privilégio de ser uma cidade muito rica de patrimônio histórico. Enquanto estamos fazendo uma obra aqui [no Mercado de São José], já anunciamos as outras duas que virão."

O presidente do Iphan, Leandro Grass, reforçou a parceria federativa e a necessidade de manutenção constante. "Adotamos uma postura muito republicana de confiar na parceria do Governo Federal com os estados e municípios. (...) O patrimônio vai, claro, a partir do tempo se deteriorando... e a gente precisa atuar não só com a restauração, mas, acima de tudo, com a conservação."

Mercado de São José



Os novos projetos se somam à requalificação do Mercado de São José, que já está em execução desde janeiro de 2024.

Essa intervenção soma R$ 27 milhões, dos quais R$ 20 milhões são oriundos do PAC, e abrange desde a preservação das fachadas até a modernização completa da infraestrutura do equipamento histórico. O prefeito João Campos classificou o Mercado como o "principal mercado da cidade" e uma obra esperada há anos.