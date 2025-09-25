AMPPE comemora 80 anos com encontro sobre "Memória e Futuro", no Casarão da Benfica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa integra o calendário comemorativo de oito décadas da associação; reforma do Casarão da Benfica será apresentada no evento

A Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) promove, nesta sexta-feira (26), o encontro "Memória e Futuro", que abre o calendário de comemorações dos 80 anos de entidade em 2026.

Durante o evento no Casarão da Benfica, sede da associação desde 2001, a presidenta Helena Martins vai apresentar os resultados da primeira etapa de reforma do imóvel construído no século XIX. A ocasião marca, também, o início do segundo ano de atuação da gestora.

Aproximar para expandir

Criada em junho de 1946, a AMPPE é vinculada à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e atua na representação, defesa e valorização de promotores e promotoras do estado.

O primeiro ano da gestão de Helena, iniciado em agosto de 2024, teve como foco a retomada de projetos, ampliação de parcerias, reaproximação com os associados e, claro, investimentos estruturais na sede que abriga a entidade há 25 anos.

Além disso, a presidenta tem dado destaque ao caráter de proximidade do Ministério Público com a sociedade civil, pontuando que a associação "não é uma coisa voltada para o mundo exclusivamente dos promotores".

A revitalização do Casarão da Benfica, no número 810, é parte crucial desse projeto de abrir as portas. Mantendo a identidade original do prédio, foi possível atualizar mobiliário e climatização, reativar claraboias e trazer à vista elementos arquitetônicos antes escondidos pela modernidade.

Encontro "Memória e Futuro"

O evento desta sexta-feira terá início às 19h e fará um balanço do primeiro ano da gestão de Helena Martins, além de lançar oficialmente o calendário comemorativo dos 80 anos da AMPPE.

O encontro abrirá um ciclo de debates sobre democracia, cidadania, garantia de direitos e preservação histórica e cultural, promovendo reflexões sobre o legado do Ministério Público e os desafios futuros.

A expectativa é reunir associados, autoridades, representantes do sistema de Justiça e da sociedade civil para discutir experiências e perspectivas para o próximo período.

Perspectivas

Até junho de 2026, a AMPPE vai promover uma série de eventos, debates, ações formativas e atividades culturais, envolvendo integrantes da associação, do MP, parceiros e representantes da sociedade civil.

O objetivo é fortalecer a função social do Ministério Público, ampliar a presença da entidade em debates de interesse público e consolidar a associação como "entidade aliada da população, na sua defesa e na garantia das boas práticas", conclui.