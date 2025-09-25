AMPPE comemora 80 anos com encontro sobre "Memória e Futuro", no Casarão da Benfica
Iniciativa integra o calendário comemorativo de oito décadas da associação; reforma do Casarão da Benfica será apresentada no evento
A Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE) promove, nesta sexta-feira (26), o encontro "Memória e Futuro", que abre o calendário de comemorações dos 80 anos de entidade em 2026.
Durante o evento no Casarão da Benfica, sede da associação desde 2001, a presidenta Helena Martins vai apresentar os resultados da primeira etapa de reforma do imóvel construído no século XIX. A ocasião marca, também, o início do segundo ano de atuação da gestora.
Aproximar para expandir
Criada em junho de 1946, a AMPPE é vinculada à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) e atua na representação, defesa e valorização de promotores e promotoras do estado.
O primeiro ano da gestão de Helena, iniciado em agosto de 2024, teve como foco a retomada de projetos, ampliação de parcerias, reaproximação com os associados e, claro, investimentos estruturais na sede que abriga a entidade há 25 anos.
Além disso, a presidenta tem dado destaque ao caráter de proximidade do Ministério Público com a sociedade civil, pontuando que a associação "não é uma coisa voltada para o mundo exclusivamente dos promotores".
A revitalização do Casarão da Benfica, no número 810, é parte crucial desse projeto de abrir as portas. Mantendo a identidade original do prédio, foi possível atualizar mobiliário e climatização, reativar claraboias e trazer à vista elementos arquitetônicos antes escondidos pela modernidade.
Encontro "Memória e Futuro"
O evento desta sexta-feira terá início às 19h e fará um balanço do primeiro ano da gestão de Helena Martins, além de lançar oficialmente o calendário comemorativo dos 80 anos da AMPPE.
O encontro abrirá um ciclo de debates sobre democracia, cidadania, garantia de direitos e preservação histórica e cultural, promovendo reflexões sobre o legado do Ministério Público e os desafios futuros.
A expectativa é reunir associados, autoridades, representantes do sistema de Justiça e da sociedade civil para discutir experiências e perspectivas para o próximo período.
Perspectivas
Até junho de 2026, a AMPPE vai promover uma série de eventos, debates, ações formativas e atividades culturais, envolvendo integrantes da associação, do MP, parceiros e representantes da sociedade civil.
O objetivo é fortalecer a função social do Ministério Público, ampliar a presença da entidade em debates de interesse público e consolidar a associação como "entidade aliada da população, na sua defesa e na garantia das boas práticas", conclui.