Vaqueiro morre após cair do cavalo na Vaquejada de Surubim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ginaldo Xavier da Silva, conhecido na região como "Mãozinha", se desequilibrou e bateu a cabeça em um dos muros de proteção da pista

Clique aqui e escute a matéria

Um vaqueiro morreu nesta sexta-feira (19) durante a Vaquejada de Surubim, realizada no Parque J. Galdino, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi Ginaldo Xavier da Silva, conhecido na região como “Mãozinha”.

De acordo com imagens compartilhadas nas redes sociais, Mãozinha participava de uma disputa quando, após derrubar o boi, perdeu o equilíbrio no cavalo. Ele tentou se manter na sela, mas caiu e bateu a cabeça contra um dos muros de proteção da pista.

O acidente foi registrado em vídeo por pessoas que acompanhavam a competição, mostrando o momento exato da queda. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da cidade e foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu.

Mãozinha era uma figura conhecida no meio da vaquejada, com ampla experiência e diversos prêmios conquistados ao longo de sua carreira.

Por meio de nota nas redes sociais, o Parque J. Galdino lamentou o falecimento do vaqueiro e destacou sua dedicação ao esporte e o respeito que conquistou entre amigos e colegas.

“Com muita tristeza, o Parque J Galdino recebeu a notícia do falecimento do vaqueiro Mãozinha, figura marcante e respeitada no meio da vaquejada. Seu amor pelo esporte, sua dedicação e alegria que espalhava por onde passava deixam um legado inesquecível entre amigos, familiares e toda a vaqueirama”, diz o comunicado.

No sábado (20), amigos e participantes do evento prestaram homenagens a Mãozinha, aplaudindo sua trajetória e ressaltando a importância de sua presença na vaquejada. O locutor também fez uma oração na arena em homenagem ao vaqueiro.

O prefeito de Surubim, Cleber Chaparral, também lamentou. "A vaquejada está de luto e a terra da vaquejada, Surubim, sente com profundo pesar o falecimento de Mãozinha. Que Deus conforte os familiares nesse momento e que o nosso vaqueiro descanse em paz", escreveu nas redes sociais.