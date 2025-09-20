Vaqueiro morre após cair do cavalo na Vaquejada de Surubim
Ginaldo Xavier da Silva, conhecido na região como "Mãozinha", se desequilibrou e bateu a cabeça em um dos muros de proteção da pista
Um vaqueiro morreu nesta sexta-feira (19) durante a Vaquejada de Surubim, realizada no Parque J. Galdino, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi Ginaldo Xavier da Silva, conhecido na região como “Mãozinha”.
De acordo com imagens compartilhadas nas redes sociais, Mãozinha participava de uma disputa quando, após derrubar o boi, perdeu o equilíbrio no cavalo. Ele tentou se manter na sela, mas caiu e bateu a cabeça contra um dos muros de proteção da pista.
O acidente foi registrado em vídeo por pessoas que acompanhavam a competição, mostrando o momento exato da queda. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da cidade e foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu.
Mãozinha era uma figura conhecida no meio da vaquejada, com ampla experiência e diversos prêmios conquistados ao longo de sua carreira.
Por meio de nota nas redes sociais, o Parque J. Galdino lamentou o falecimento do vaqueiro e destacou sua dedicação ao esporte e o respeito que conquistou entre amigos e colegas.
“Com muita tristeza, o Parque J Galdino recebeu a notícia do falecimento do vaqueiro Mãozinha, figura marcante e respeitada no meio da vaquejada. Seu amor pelo esporte, sua dedicação e alegria que espalhava por onde passava deixam um legado inesquecível entre amigos, familiares e toda a vaqueirama”, diz o comunicado.
No sábado (20), amigos e participantes do evento prestaram homenagens a Mãozinha, aplaudindo sua trajetória e ressaltando a importância de sua presença na vaquejada. O locutor também fez uma oração na arena em homenagem ao vaqueiro.
O prefeito de Surubim, Cleber Chaparral, também lamentou. "A vaquejada está de luto e a terra da vaquejada, Surubim, sente com profundo pesar o falecimento de Mãozinha. Que Deus conforte os familiares nesse momento e que o nosso vaqueiro descanse em paz", escreveu nas redes sociais.