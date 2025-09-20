fechar
Tubulação da Compesa é atingida durante obra da prefeitura e deixa oito regiões sem água no Ibura

Incidente ocorreu na obra de duplicação da Ladeira da Cohab e deixou cratera alagada na região. Área foi interditada neste sábado.

Por JC Publicado em 20/09/2025 às 14:40 | Atualizado em 20/09/2025 às 14:54
Rompimento de tubulação na Ladeira da Cohab deixa cratera alagada e causa transtorno no Ibura
Rompimento de tubulação na Ladeira da Cohab deixa cratera alagada e causa transtorno no Ibura - Cortesia

Uma tubulação de grande porte da rede de abastecimento de água da Compesa foi atingida por um maquinário durante uma obra da prefeitura do Recife e deixou uma cratera alagada na Ladeira da Cohab, no bairro do Ibura, na zona Sul do Recife, na manhã deste sábado (20).

O incidente ocorreu durante escavações necessárias para a obra de duplicação da via, realizada pela gestão municipal.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande jato de água vazando da tubulação após o rompimento e sendo desperdiçada no local. Também é possível ver uma grande cratera inundada após o vazamento e agentes da CTTU orientando o trânsito no local, que foi isolado.

De acordo com a Compesa, o rompimento da tubulação afetou o abastecimento de água da UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, UR-10 e UR12.

A companhia informou que, assim que foi acionada, desligou a estação de bombeamento e fechou os registros para conter o fluxo de água, que foi controlado no início da tarde. O órgão também mobilizou equipes para iniciar os serviços de reparo.

Segundo a Compesa, os técnicos só terão condições de informar um prazo para conclusão do conserto da tubulação e para o retorno da distribuição de água após a realização de escavações e avaliação dos danos causados na adutora.

Prefeitura diz que consultou Compesa antes da obra

A prefeitura do Recife informou que consultou a Compesa antes do início da obra e que a companhia teria informado não haver tubulações no trecho, o que teria motivado a autorização para início dos trabalhos.

Segundo a gestão municipal, a escavação teve início na noite da última sexta-feira (19). A tubulação foi atingida na manhã deste sábado durante a conclusão do serviço de drenagem.

As obras na Ladeira da Cohab tem o objetivo de criar um novo acesso pela BR-101 e melhorar a capacidade de tráfego na via.

