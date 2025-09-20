Tubulação da Compesa é atingida durante obra da prefeitura e deixa oito regiões sem água no Ibura
Incidente ocorreu na obra de duplicação da Ladeira da Cohab e deixou cratera alagada na região. Área foi interditada neste sábado.
Uma tubulação de grande porte da rede de abastecimento de água da Compesa foi atingida por um maquinário durante uma obra da prefeitura do Recife e deixou uma cratera alagada na Ladeira da Cohab, no bairro do Ibura, na zona Sul do Recife, na manhã deste sábado (20).
O incidente ocorreu durante escavações necessárias para a obra de duplicação da via, realizada pela gestão municipal.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande jato de água vazando da tubulação após o rompimento e sendo desperdiçada no local. Também é possível ver uma grande cratera inundada após o vazamento e agentes da CTTU orientando o trânsito no local, que foi isolado.
De acordo com a Compesa, o rompimento da tubulação afetou o abastecimento de água da UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, UR-10 e UR12.
A companhia informou que, assim que foi acionada, desligou a estação de bombeamento e fechou os registros para conter o fluxo de água, que foi controlado no início da tarde. O órgão também mobilizou equipes para iniciar os serviços de reparo.
Segundo a Compesa, os técnicos só terão condições de informar um prazo para conclusão do conserto da tubulação e para o retorno da distribuição de água após a realização de escavações e avaliação dos danos causados na adutora.
Prefeitura diz que consultou Compesa antes da obra
A prefeitura do Recife informou que consultou a Compesa antes do início da obra e que a companhia teria informado não haver tubulações no trecho, o que teria motivado a autorização para início dos trabalhos.
Segundo a gestão municipal, a escavação teve início na noite da última sexta-feira (19). A tubulação foi atingida na manhã deste sábado durante a conclusão do serviço de drenagem.
As obras na Ladeira da Cohab tem o objetivo de criar um novo acesso pela BR-101 e melhorar a capacidade de tráfego na via.