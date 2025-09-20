Tubulação da Compesa é atingida durante obra da prefeitura e deixa oito regiões sem água no Ibura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Incidente ocorreu na obra de duplicação da Ladeira da Cohab e deixou cratera alagada na região. Área foi interditada neste sábado.

Clique aqui e escute a matéria

Uma tubulação de grande porte da rede de abastecimento de água da Compesa foi atingida por um maquinário durante uma obra da prefeitura do Recife e deixou uma cratera alagada na Ladeira da Cohab, no bairro do Ibura, na zona Sul do Recife, na manhã deste sábado (20).

O incidente ocorreu durante escavações necessárias para a obra de duplicação da via, realizada pela gestão municipal.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande jato de água vazando da tubulação após o rompimento e sendo desperdiçada no local. Também é possível ver uma grande cratera inundada após o vazamento e agentes da CTTU orientando o trânsito no local, que foi isolado.

De acordo com a Compesa, o rompimento da tubulação afetou o abastecimento de água da UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, UR-10 e UR12.

A companhia informou que, assim que foi acionada, desligou a estação de bombeamento e fechou os registros para conter o fluxo de água, que foi controlado no início da tarde. O órgão também mobilizou equipes para iniciar os serviços de reparo.

Segundo a Compesa, os técnicos só terão condições de informar um prazo para conclusão do conserto da tubulação e para o retorno da distribuição de água após a realização de escavações e avaliação dos danos causados na adutora.

Prefeitura diz que consultou Compesa antes da obra

A prefeitura do Recife informou que consultou a Compesa antes do início da obra e que a companhia teria informado não haver tubulações no trecho, o que teria motivado a autorização para início dos trabalhos.

Segundo a gestão municipal, a escavação teve início na noite da última sexta-feira (19). A tubulação foi atingida na manhã deste sábado durante a conclusão do serviço de drenagem.

As obras na Ladeira da Cohab tem o objetivo de criar um novo acesso pela BR-101 e melhorar a capacidade de tráfego na via.