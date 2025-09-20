Navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha, atracará no Recife e terá visitação gratuita
Embarcação da Marinha, conhecida como "Embaixada Brasileira do Mar", poderá ser visitada na próxima quinta-feira com entrada gratuita
Clique aqui e escute a matéria
O navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, atracará no Porto do Recife na próxima quarta-feira (24) e ficará aberto à visitação gratuita na quinta (25). O público poderá conhecer de perto a embarcação das 10h às 16h.
A passagem do navio pelo Recife integra a comissão comemorativa pelos 25 anos de incorporação da embarcação à Marinha, marco que vem sendo celebrado em diferentes portos do país.
A entrada para a visitação é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla (Veja o link abaixo).
Durante a visitação, haverá também uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados a programas públicos de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Os donativos poderão ser entregues no momento do embarque para conhecer o veleiro.
Apesar de a visitação do público ocorrer somente na quinta-feira, o navio permanece na capital pernambucana até o sábado (27), quando participará da 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). Ele seguirá para o arquipélago com 87 tripulantes a bordo.
A viagem de volta está prevista para o dia 2 de outubro, com destino ao Rio de Janeiro, onde deverá chegar no dia 13 de outubro.
O Cisne Branco
Conhecido internacionalmente como a “Embaixada Brasileira no Mar”, o Cisne Branco foi construído na Holanda e incorporado à Marinha em 2000, com a missão de representar o Brasil em eventos náuticos pelo mundo e estreitar laços culturais entre os países.
O veleiro tem papel central na diplomacia naval brasileira, participando de missões de representação em portos nacionais e internacionais. Atualmente, está sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Eduardo Rabha Tozzini.
Além de sua função simbólica e diplomática, o veleiro também atua na formação marinheira de jovens oficiais, preservando tradições da navegação à vela. O navio é presença constante em eventos marítimos internacionais, funcionando como vitrine do Brasil no exterior.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço
Visitação Pública gratuita ao navio-veleiro “Cisne Branco”
Quando: quinta-feira, 25 de setembro, das 10h às 16h
Local: Avenida Alfredo Lisboa, 1217, Recife. Entrada pelo Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos do Porto do Recife (Cais 7)
Entrada: gratuita
Link para inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/visitacao-cisne-branco/3131888
A organização orienta que os visitantes priorizem roupas confortáveis e levem garrafas com água e lanches.
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />