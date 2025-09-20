Navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha, atracará no Recife e terá visitação gratuita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embarcação da Marinha, conhecida como "Embaixada Brasileira do Mar", poderá ser visitada na próxima quinta-feira com entrada gratuita

O navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, atracará no Porto do Recife na próxima quarta-feira (24) e ficará aberto à visitação gratuita na quinta (25). O público poderá conhecer de perto a embarcação das 10h às 16h.

A passagem do navio pelo Recife integra a comissão comemorativa pelos 25 anos de incorporação da embarcação à Marinha, marco que vem sendo celebrado em diferentes portos do país.

A entrada para a visitação é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla (Veja o link abaixo).

Durante a visitação, haverá também uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados a programas públicos de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Os donativos poderão ser entregues no momento do embarque para conhecer o veleiro.

Navio-veleiro Cisne Branco atracará no Porto do Recife e terá visitação gratuita - Divulgação/Marinha do Brasil

Apesar de a visitação do público ocorrer somente na quinta-feira, o navio permanece na capital pernambucana até o sábado (27), quando participará da 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). Ele seguirá para o arquipélago com 87 tripulantes a bordo.

A viagem de volta está prevista para o dia 2 de outubro, com destino ao Rio de Janeiro, onde deverá chegar no dia 13 de outubro.

O Cisne Branco

Conhecido internacionalmente como a “Embaixada Brasileira no Mar”, o Cisne Branco foi construído na Holanda e incorporado à Marinha em 2000, com a missão de representar o Brasil em eventos náuticos pelo mundo e estreitar laços culturais entre os países.

O veleiro tem papel central na diplomacia naval brasileira, participando de missões de representação em portos nacionais e internacionais. Atualmente, está sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Eduardo Rabha Tozzini.

Além de sua função simbólica e diplomática, o veleiro também atua na formação marinheira de jovens oficiais, preservando tradições da navegação à vela. O navio é presença constante em eventos marítimos internacionais, funcionando como vitrine do Brasil no exterior.

Serviço

Visitação Pública gratuita ao navio-veleiro “Cisne Branco”

Quando: quinta-feira, 25 de setembro, das 10h às 16h

Local: Avenida Alfredo Lisboa, 1217, Recife. Entrada pelo Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos do Porto do Recife (Cais 7)

Entrada: gratuita

Link para inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/visitacao-cisne-branco/3131888

A organização orienta que os visitantes priorizem roupas confortáveis e levem garrafas com água e lanches.



