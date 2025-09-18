fechar
Pernambuco | Notícia

Recife atualiza andamento da obra de contenção de encosta em Jardim Monte Verde

Nesta quinta-feira (18), o prefeito visitou o local para acompanhar o progresso da obra, que teve início em fevereiro e deve ser concluída em dezembro

Por JC Publicado em 18/09/2025 às 15:56
Atualmente, outras quatro obras estão em andamento no Ibura, duas delas em Jardim Monte Verde, com um aporte de R$ 11,1 milhões
Atualmente, outras quatro obras estão em andamento no Ibura, duas delas em Jardim Monte Verde, com um aporte de R$ 11,1 milhões - EDSON HOLANDA/ PCR

A Prefeitura do Recife atualizou o andamento da obra de contenção de encosta em Jardim Monte Verde, no Ibura, área da Zona Sul da cidade que foi severamente afetada por desastres climáticos em 2022. O investimento, de R$ 2,3 milhões, é fruto de um convênio com o Governo Federal e beneficiará mais de 200 moradores da Rua Mandioré. Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito João Campos visitou o local para acompanhar o progresso da obra, que teve início em fevereiro e deve ser concluída em dezembro deste ano.

A intervenção, executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), inclui a aplicação de 2.106 m² de concreto projetado e a instalação de 780 metros de dreno horizontal, além de muros de arrimo, canaletas de drenagem e novas escadarias com corrimãos, visando garantir a segurança e acessibilidade dos moradores.

Investimentos na proteção de encostas

Desde 2021, a gestão municipal diz que, no Ibura, 24 obras já foram finalizadas, com um investimento total de R$ 36,8 milhões. Apenas em Jardim Monte Verde, sete intervenções foram entregues, totalizando R$ 12,5 milhões e beneficiando cerca de 800 pessoas. Atualmente, outras quatro obras estão em andamento no Ibura, duas delas em Jardim Monte Verde, com um aporte de R$ 11,1 milhões.

Em toda a cidade, a Prefeitura do Recife diz que já concluiu 143 obras de contenção, num investimento de R$ 242 milhões que trouxe segurança para mais de 20 mil pessoas. Atualmente, 20 novas obras seguem em andamento, com um aporte de R$ 81 milhões para proteger mais de 4 mil moradores.

 
 

