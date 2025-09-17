fechar
Pernambuco | Notícia

Pernambuco lança programa de saneamento rural com investimento de R$ 600 milhões

O programa é uma resposta a uma desigualdade histórica no acesso à água em Pernambuco, que detém a menor disponibilidade hídrica per capita do Brasil

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 18:39 | Atualizado em 17/09/2025 às 18:41
Raquel Lyra lançou o Prosar, no Palácio do Campo das Princesas
Raquel Lyra lançou o Prosar, no Palácio do Campo das Princesas - YACY RIBEIRO/SECOM

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra lançou, nesta quarta-feira (17), o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (Prosar-PE), a maior iniciativa de segurança hídrica para a população do campo já vista no estado. Com um investimento inédito de R$ 600 milhões, viabilizado por meio de uma operação de crédito junto ao Banco Mundial, o programa beneficiará cerca de dois milhões de pernambucanos em 105 municípios.

A governadora destacou a importância da iniciativa, que se soma ao programa "Águas de Pernambuco". “O Prosar vem somar forças ao programa Águas de Pernambuco. Já temos garantidos mais de R$ 6 bilhões de investimentos em execução em todo o Estado”, afirmou Raquel Lyra. Ela ressaltou que o novo recurso levará água a quem nunca teve acesso, com soluções e estratégias próprias para as mais de 7.500 comunidades rurais e dispersas mapeadas.

Soluções para a escassez hídrica

O programa é uma resposta a uma desigualdade histórica no acesso à água em Pernambuco, que detém a menor disponibilidade hídrica per capita do Brasil. O Prosar-PE também prevê o aumento da capacidade do estado para alcançar o acesso universal ao saneamento.

O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, explicou que o programa será implantado ao longo dos próximos sete anos. “Já entregamos mais de 30 sistemas rurais, beneficiando comunidades onde quase duas mil pessoas passaram a ter um abastecimento melhor. Agora, com o Prosar, o programa ganha uma nova dimensão”, disse. Ele adiantou que o programa de dessalinização, já o maior do país, passará de 300 para 700 sistemas, com a instalação de 600 novos poços.

A diretora do Banco Mundial para o Brasil, Cecile Fruman, ressaltou que este é o primeiro projeto da instituição no país totalmente dedicado ao abastecimento de água em zonas rurais. “Esperamos que essa iniciativa traga empregos, qualidade de vida, inclusão social, redução da pobreza e benefícios para o meio ambiente”, afirmou.

Gestão e impacto para a população

O Prosar-PE também prevê investimentos em gestão hídrica, sob a responsabilidade da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A presidente da Apac, Suzana Montenegro, destacou a importância do monitoramento de reservatórios e precipitação para um planejamento adequado.


 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Laboratório em Pernambuco descobre espécies inéditas de formigas que só existem na Caatinga
Ciência

Laboratório em Pernambuco descobre espécies inéditas de formigas que só existem na Caatinga
Caatinga ganha protagonismo em agenda climática com evento no Agreste de Pernambuco
Caatinga

Caatinga ganha protagonismo em agenda climática com evento no Agreste de Pernambuco

Compartilhe

Tags