Pernambuco lança programa de saneamento rural com investimento de R$ 600 milhões
O programa é uma resposta a uma desigualdade histórica no acesso à água em Pernambuco, que detém a menor disponibilidade hídrica per capita do Brasil
Clique aqui e escute a matéria
A governadora Raquel Lyra lançou, nesta quarta-feira (17), o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (Prosar-PE), a maior iniciativa de segurança hídrica para a população do campo já vista no estado. Com um investimento inédito de R$ 600 milhões, viabilizado por meio de uma operação de crédito junto ao Banco Mundial, o programa beneficiará cerca de dois milhões de pernambucanos em 105 municípios.
A governadora destacou a importância da iniciativa, que se soma ao programa "Águas de Pernambuco". “O Prosar vem somar forças ao programa Águas de Pernambuco. Já temos garantidos mais de R$ 6 bilhões de investimentos em execução em todo o Estado”, afirmou Raquel Lyra. Ela ressaltou que o novo recurso levará água a quem nunca teve acesso, com soluções e estratégias próprias para as mais de 7.500 comunidades rurais e dispersas mapeadas.
Soluções para a escassez hídrica
O programa é uma resposta a uma desigualdade histórica no acesso à água em Pernambuco, que detém a menor disponibilidade hídrica per capita do Brasil. O Prosar-PE também prevê o aumento da capacidade do estado para alcançar o acesso universal ao saneamento.
O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, explicou que o programa será implantado ao longo dos próximos sete anos. “Já entregamos mais de 30 sistemas rurais, beneficiando comunidades onde quase duas mil pessoas passaram a ter um abastecimento melhor. Agora, com o Prosar, o programa ganha uma nova dimensão”, disse. Ele adiantou que o programa de dessalinização, já o maior do país, passará de 300 para 700 sistemas, com a instalação de 600 novos poços.
A diretora do Banco Mundial para o Brasil, Cecile Fruman, ressaltou que este é o primeiro projeto da instituição no país totalmente dedicado ao abastecimento de água em zonas rurais. “Esperamos que essa iniciativa traga empregos, qualidade de vida, inclusão social, redução da pobreza e benefícios para o meio ambiente”, afirmou.
Gestão e impacto para a população
O Prosar-PE também prevê investimentos em gestão hídrica, sob a responsabilidade da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A presidente da Apac, Suzana Montenegro, destacou a importância do monitoramento de reservatórios e precipitação para um planejamento adequado.