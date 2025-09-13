Praia de Piedade, em Jaboatão, recebe atividades esportivas gratuitas até outubro; saiba como participar
Ação "Arena Verão Pernambuco", realizada pelo Governo do Estado, será realizada nos sábados e domingos; inscrições ocorrem pelo Sympla
A Praia de Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes, vai receber, neste domingo (14), atividades coletivas de vôlei de praia e beach soccer, aulas de dança, yoga, lutas, atrações musicais e culturais.
A ação "Arena Verão Pernambuco", realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes, começou neste sábado (13). As atividades seguem em todos os sábados e domingos, até o dia 12 de outubro.
As atividades acontecem na faixa de areia, nunca na água. O mar em frente ao local sede é proibido para banhos por decreto municipal devido à presença de tubarões.
Inscrição
Os ingressos são disponibilizados gratuitamente pelo Sympla, que emitirá um QR Code a ser exibido na entrada do evento. Cada dia selecionado garante um day use, sem hora para sair do espaço e com toda liberdade para aproveitar as possibilidades de diversão na areia.
As inscrições acontecerão sempre a partir da quinta-feira anterior ao próximo fim de semana do evento. Mesmo com a possibilidade de cadastramento antecipado, a demanda espontânea terá entrada permitida na arena multiesportiva, mediante credenciamento e pulseira de identificação.
"É uma alegria ver a praia sendo ocupada pelas pessoas também como ambiente de movimento, atividade física, saúde e bem-estar", afirmou a Secretária de Esportes, Ivete Lacerda.
Segundo ela, a Arena Verão Pernambuco é um lugar para se divertir através do esporte, com atividades para vários públicos: "A ideia não é disputar com o rigor e a seriedade de uma competição, mas se jogar nas possibilidades de um espaço multiesportivo".
Ações Integradas
Na Arena Verão, o Governo de Pernambuco também trouxe ações de outras pastas. A Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, oferece vacinação antirrábica gratuitamente para cães e gatos na área externa da Arena, até às 13h.
Neste sábado, a Gerência de Educação Ambiental realizou a dinâmica com o tema "Separar para Transformar: Educação Ambiental e Gestão de Resíduos", sobre a importância da separação dos resíduos de forma adequada.
Já a exposição "Desmistificando os Tubarões" abordou a respeito da segurança aquática e prevenção de incidentes com tubarão, realizada pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
A Secretaria de Defesa Social (SDS) esteve presente com a emissão da Carteira de Identidade Nacional, enquanto a Secretaria da Criança e Juventude ofereceram os serviços do ID Jovem.
A Secretaria da Mulher levou campanhas de conscientização sobre a violência e o Banco Vermelho está presente para impor a meta do feminicídio Zero. Paralelamente, a Secretaria de Assistência Social realizou atendimento às beneficiárias do programa Mães de Pernambuco.
As ações são realizadas em parceria com a Fedepe e a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. O evento é patrocinado pela Copergás, Complexo de Suape e Porto do Recife, além de contar com a estrutura concedida pelo NuBank, em projeto aprovado por Lei Federal de Incentivo ao Esporte.
