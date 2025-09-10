Colunista do JC vence categoria regional do II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Raphael Guerra foi o vencedor da categoria Jornalismo Regional pela cobertura "Tenentes-coronéis deram ordem para série de assassinatos"

O titular da coluna Segurança do JC, Raphael Guerra, foi o vencedor na categoria Jornalismo Regional do II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, em Brasília, nesta quarta-feira (10).

Raphael foi premiado pela cobertura "Tenentes-coronéis deram ordem para série de assassinatos", que detalha as investigações sobre o caso que ficou conhecido como a Chacina de Camaragibe, ocorrida em setembro de 2023 e ainda sem desfecho na Justiça.

Os vencedores foram anunciados na noite desta quarta-feira, em cerimônia realizada no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com 241 trabalhos inscritos em todo o País, o JC foi o único veículo de Pernambuco a disputar a final do prêmio.

O evento é uma iniciativa conjunta do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Superior Tribunal Militar (STM), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF).

A premiação tem como objetivo incentivar a produção de reportagens e coberturas jornalísticas que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social, além de reconhecer a importância da imprensa como mediadora do debate público.

