Prefeitura do Recife atualiza andamento da obra de restauração do Mercado de São José

As obras, que preservam as fachadas e requalificam as estruturas do equipamento, estão sendo executadas em etapas, com aporte também do PAC

A Prefeitura do Recife atualizou, neste sábado (6), o andamento das intervenções orçadas em R$ 27 milhões para reforma e restauração do Mercado de São José, um dos mais importantes patrimônios históricos da cidade, que celebra 150 anos. As obras, que preservam as fachadas e requalificam as estruturas do equipamento, estão sendo executadas em etapas para garantir o funcionamento parcial do mercado. Do valor total, R$ 20 milhões são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O prefeito João Campos visitou o local e destacou a complexidade dos trabalhos. "É uma obra super importante para a cidade, que tem o desafio da arqueologia, com achados que remontam o tempo do Mercado da Ribeira, de uma igreja e de um cemitério que existiam aqui. Estamos cuidando de toda a preservação, por isso é uma obra mais complexa do que o usual, com um investimento de R$ 27 milhões", disse.

ANDAMENTO DA OBRA

Com prazo inicial para janeiro de 2026, as intervenções, iniciadas em janeiro de 2024, são conduzidas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e incluem a instalação de um novo mezanino, um elevador para 16 passageiros e a renovação completa das infraestruturas elétrica, hidráulica, de lógica, de combate a incêndio e de proteção contra descargas atmosféricas.

Para minimizar o impacto nos comerciantes, as obras foram divididas em etapas. A requalificação da cobertura e da estrutura metálica do pavilhão central já foi finalizada. Atualmente, os trabalhos estão focados na recuperação das fachadas e esquadrias do pavilhão norte, na fundação do novo mezanino, e na instalação de calhas e outros elementos arquitetônicos.

Durante as escavações, foram encontrados fragmentos de ossadas humanas. O Iphan foi imediatamente acionado e solicitou o acompanhamento arqueológico de toda a área do futuro mezanino. Os trabalhos estão sendo conduzidos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Como parte do projeto de educação patrimonial, uma exposição na área externa do mercado está apresentando ao público os materiais arqueológicos e a história do antigo cemitério que existia no local.

Desde o início da reforma, os permissionários do setor de artesanato foram realocados para um anexo provisório na Rua da Praia, nº 47, que abriga mais de 140 boxes. Cerca de 100 comerciantes foram diretamente impactados e puderam optar entre permanecer no anexo ou receber um auxílio mensal de R$ 3 mil. Ao todo, 46 optaram pelo espaço provisório e 54 pelo benefício financeiro, segundo a PCR.

CELEBRAÇÃO NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ

Como parte das atividades de educação patrimonial ligadas às escavações, a equipe da NEPARQ/UFRPE promoveu neste sábado, uma exposição na área externa do equipamento. A mostra apresentou ao público fotografias das escavações, banners explicativos e materiais arqueológicos encontrados no sítio, como fragmentos de cerâmica, faianças, cachimbos, vidros, potes e objetos em osso.

Em comemoração aos 150 anos do Mercado São José, a Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro, da Secretaria de Turismo e Lazer, da Autarquia de Urbanização (URB) e do Conviva, realizaram ainda uma edição especial do “Viva o Centro” com diversos serviços à população e também com homenagens.