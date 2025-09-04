Olinda apresenta versão final do Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Município apresentou projetos básicos de intervenção estruturante, como muros de contenção, em áreas consideradas de risco muito alto

Clique aqui e escute a matéria

De olho no período chuvoso de 2026, a Prefeitura de Olinda apresentou, nesta quinta-feira (4), a versão final do Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres - PMRR 2025. O plano, que passou pelo processo de audiência Pública de validação, contou com participação de representantes do município, dos Governos Estadual e Federal, além da sociedade civil.

Além da versão final do cenário de risco de desastres do município, os 20 projetos básicos de intervenção estruturante, como muros de contenção em áreas consideradas de risco muito alto - (R4) foram apresentados no conjunto do projeto.

Este é o primeiro PMRR de Olinda desde 2006. O estudo teve coordenação técnica de Fabrízio de Luiz Rosito Listo, do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco. Além da Prefeitura, também esteve no projeto o Ministério das Cidades.

“O Plano Municipal de Redução de Riscos é uma importante ferramenta que o município está usando para o enfrentamento aos desastres decorrentes de eventos adversos. Nesse caso, em particular, a chuva. Temos, agora, o mapa de como se comportam os riscos do município, como deslizamentos e alagamentos, em quatro níveis. A partir de agora a gente começa a se planejar para o período chuvoso de 2026. Vamos atualizar o Plano de Contingência, para apontar quais locais são prioridade. Estamos fazendo capacitações com a comunidade, que faz parte do processo. Ela ajuda a construir um cenário de resiliência melhor”, disse o secretário executivo da Defesa Civil de Olinda, Carlos D’Albuquerque.

O QUE É O PMRR?

Com o novo plano, Olinda busca soluções definitivas para problemas relacionados às chuvas. Desenvolvido em 18 meses, o trabalho identifica, mapeia e analisa áreas urbanas sujeitas a deslizamentos, inundações e outros processos geo hidrológicos, considerando aspectos sociais , ambientais e físicos do território.

Além disso, o plano propõe medidas estruturais e não estruturais para reduzir a vulnerabilidade e evitar novos assentamentos em áreas perigosas. O PMRR incorpora a participação comunitária no processo de tomada de decisão e orienta políticas públicas municipais, com base na Lei número 12.608/2012, fortalecendo a governança local e a segurança da população.

O PMRR é dividido em quatro relatórios: planejamento da execução do PMRR e resultados preliminares; mapeamento de riscos, oficinas comunitárias e oficinas técnicas; ações estruturais, não estruturais e história em quadrinhos do plano. Por último, o sumário executivo.

”Existe uma cultura muito antiga de que a Defesa Civil só trabalha na chuva. E mais do que nunca está comprovado: a gente tem que trabalhar muito antes. Porque quando a chuva vier, sabemos onde trabalhar e de forma ordenada. Temos diagnosticado mais 20 pontos”, acrescentou D’Albuquerque.