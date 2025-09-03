fechar
Pernambuco | Notícia

TJPE inicia inscrições para 20ª Semana Nacional da Conciliação

Campanha anual busca incentivar a cultura da conciliação em todo o país e vai promover sessões de conciliação de 3 a 7 de novembro

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 10:40
Sessões de conciliação acontecem no período de 3 a 7 de novembro - ACERVO/JC IMAGEM

A partir desta quarta-feira (3), a população pernambucana pode inscrever demandas judiciais na 20ª Semana Nacional da Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Poderão ser analisadas desde ações de família que envolvam pedidos de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e regulamentação de visita a processos de matérias cíveis como conflitos de vizinhança, acidentes com veículos e cobrança de taxas de condomínio e demandas ainda não judicializadas.

O prazo segue até o dia 30 de setembro e faz parte da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A campanha anual busca incentivar a cultura da conciliação em todo o país e vai promover sessões de conciliação de 3 a 7 de novembro.

As sessões acontecem nas Varas Cíveis e Criminais, nos Juizados Cíveis e Criminais, nas Casas de Justiça e Cidadania, nas unidades do Proendividados e nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs), com a participação das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.

Para quem já tem processo em curso, a inscrição deve ser feita por meio do link https://portal.tjpe.jus.br/web/resolucao-de-conflitos/semana-nacional-de-conciliacao, ou via contato direto com a Unidade onde tramita a ação.

Nos casos em que ainda não exista um processo judicial, os interessados devem pedir o agendamento de uma audiência de conciliação em um Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) mais próximo.

Empresas também podem inscrever seus processos para participar do evento por meio do e-mail: snc2025.nupemec@tjpe.jus.br ou do telefone (81) 3181-0446.

