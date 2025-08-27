Recife lidera no Nordeste, Pernambuco fica estagnado e Goiana surpreende. Veja resultado do Ranking de Competitividade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento avalia 418 municípios e todos os estados com dados públicos para medir eficiência em áreas como saúde, educação, inovação e tantas outras

Clique aqui e escute a matéria

O desempenho do setor público em todo o Brasil será conhecido nesta quarta-feira (27), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, durante o lançamento das edições 2025 do Ranking de Competitividade dos Estados e do Ranking de Competitividade dos Municípios. O evento reúne gestores de todo o País e conta com presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e da prefeita de Olinda, Mirella Almeida. Já o prefeito do Recife, João Campos, não compareceu.

Ranking de Competitividade dos Municípios - Thiago Lucas/ Design SJCC

Recife no topo, mas em queda

Os novos dados revelam avanços e retrocessos. Pernambuco manteve-se na 19ª colocação entre os estados, sem crescimento em relação ao ano passado, enquanto o Recife segue pelo quinto ano como a capital mais competitiva do Nordeste, embora tenha perdido oito posições no cenário nacional. Uma das surpresas do levantamento vem do interior pernambucano, com Goiana ficando em 2º lugar no País no pilar Acesso à Saúde, entre 418 municípios avaliados.

O que mede o ranking

Criado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o ranking analisa a eficiência e a capacidade de entrega das gestões públicas brasileiras. O CLP é uma organização suprapartidária e não governamental, que atua em frentes como capacitação de lideranças e de servidores, além do desenvolvimento de ferramentas e plataformas para auxiliar gestores públicos no dia a dia.



“O Ranking de Competitividade dos Estados é a mais antiga dessas ferramentas. Estamos indo para a 14ª edição. Essa ferramenta existe desde 2011 e nela avaliamos a capacidade competitiva da gestão pública, que vai muito além da questão econômica. Quando trazemos essa ideia de competitividade para o setor público, pensamos em como ele se torna competitivo gerando bem-estar social para a população”, afirma.

Carla reforça, ainda, a transparência do levantamento. “Todos os dados são coletados de bases públicas. O CLP não gera dados primários nem realiza pesquisas próprias. Usamos fontes como IBGE, PNAD Contínua, Siconfi, Tesouro Nacional e CGU, entre outros”, detalha.

Ranking de Competitividade dos Municípios - Thiago Lucas/ Design SJCC

10 pilares dos estados

No caso dos estados, o ranking trabalha com 10 pilares: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação. Em 2011, tínhamos 65 indicadores. Na 14ª edição, chegamos a 100. O indicador de número 100 é o de feminicídio, que passa a compor a análise anual dos estados. Esse tema já era uma decisão do CLP, por causa da gravidade da violência contra as mulheres. Nos últimos dois anos, ajustamos a metodologia para incluí-lo de forma adequada.

Municípios avaliados

Já o ranking dos municípios chega à sexta edição e analisa cidades com mais de 80 mil habitantes. Ao todo, 418 municípios de todo o País são avaliados este ano, com base em 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos, como Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento, Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.]

Em Pernambuco, 22 municípios integram o levantamento: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Santa Cruz do Capibaribe, Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu, São Lourenço da Mata, Goiana, Belo Jardim, Carpina, Arcoverde, Gravatá e Araripina. Nesta edição, Arcoverde, Belo Jardim e Carpina são estreantes no ranking. Nesta 14ª edição, 14 cidades pernambucanas perderam posições em relação ao ano anterior, enquanto outras avançaram ou mantiveram estabilidade.

Ranking de Competitividade dos Municípios - Thiago Lucas/ Design SJCC

Ferramenta para prefeitos e governadores

Para o presidente do CLP, Tadeu Barros, o objetivo é transformar dados em ação. “Uma cidade eficiente é aquela que consegue gerar efeitos positivos e transformar a realidade da sociedade a partir de políticas públicas baseadas em dados, com um uso racional de recursos. Esse trabalho se torna ainda mais importante em ano eleitoral. O Ranking é uma ferramenta primordial para nortear as gestões dos novos prefeitos nos quatro cantos do País”, destaca.