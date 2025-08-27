Goiana surpreende no ranking e conquista segundo lugar no Brasil em acesso à saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 128% de cobertura na atenção primária e mortalidade materna zero, Goiana (na Mata Norte) se destaca no ranking nacional de acesso à saúde

No universo de 418 municípios avaliados pelo Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, um município do interior de Pernambuco roubou a cena. Localizada na Zona da Mata Norte, a cidade de Goiana alcançou o 2º lugar no Brasil no pilar Acesso à Saúde, superando capitais e grandes centros urbanos.

Para a vice-prefeita Lícia Maciel, o resultado coroa um trabalho iniciado em 2021 com foco na atenção primária, reorganização da rede e ampliação da cobertura de serviços. “Esse resultado no ranking mostra que o caminho é fortalecer o SUS: um sistema integral, humanizado e capaz de mudar realidades com planejamento, gestão eficiente e participação social”.

Mais equipes, mais acesso, mais prevenção

Saúde em Goiana é destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios - Divulgação

Goiana já tinha 100% de cobertura da atenção primária, mas a equipe técnica percebeu que a quantidade de pessoas por unidade era maior do que a capacidade de atendimento. Com novos cálculos e metas definidas, o número de equipes de Saúde da Família subiu para 38, o que garantiu 128% de cobertura.

“Antes, algumas unidades tinham em média 4.000 pessoas, chegando até 6.000. Agora, com a reorganização, as unidades funcionam das 7h às 19h, com médicos, enfermeiros e técnicos disponíveis durante todo o período. Isso também permite que trabalhadores tenham acesso fora do horário comercial”.

Mais resolutividade e novas estruturas

O município também implantou um Laboratório Municipal que libera exames em até 24 horas, além de eletrocardiogramas, raio-X e serviços específicos como o Ambulatório de Saúde Integral para a população LGBT.

Sobre o ambulatório, Lícia destacou: “Não é para segregar, mas para garantir atenção integral a um público que demanda cuidados específicos”.

Salas de parto equipadas

Outro avanço decisivo foi a redução da mortalidade materna a zero em Goiana. A cidade reestruturou as salas de parto nos distritos de Ponta de Pedras e Tejuco Papo, equipando as unidades com camas PPP (pré-parto, parto e puerpério), incubadoras, berços aquecidos e equipes treinadas para acolher as gestantes.

“Por um período, as salas de parto funcionaram de forma precária ou chegaram a ser fechadas. Reestruturamos o serviço nos distritos de Ponta de Pedras e Tejuco Papo, dentro das unidades de pronto atendimento. Essas salas estão totalmente equipadas, garantindo segurança tanto para a gestante quanto para o recém-nascido. Não programamos partos, mas recebemos muitas gestantes em período expulsivo que, antes, poderiam dar à luz dentro de uma ambulância ou no carro de um familiar. Agora, essas mulheres contam com camas PPP (pré-parto, parto e puerpério), incubadoras, berços aquecidos e equipes treinadas para oferecer a assistência necessária. Depois, as mães são transferidas para a maternidade de referência. Essa estratégia é fundamental para reduzir a mortalidade materna, já que muitas mulheres vinham a óbito justamente por não ter assistência nesse momento crítico”, explica.

Inovação na praia: a quadrilância

Saúde em Goiana é destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios - Divulgação

Entre as iniciativas mais curiosas está a primeira quadrilância do Brasil — um quadriciclo adaptado como ambulância para atuar no litoral durante feriados e períodos de maior movimento. O serviço já salvou vítimas de afogamento e paradas cardiorrespiratórias com atendimento imediato.

“A quadrilância foi implantada em 2022 ou 2023 — posso confirmar depois a data exata — e desde então funciona como uma estratégia pioneira de resposta rápida”, disse Lícia.

Planejamento, gestão e participação

Para Carla Marinho, do CLP, o caso de Goiana mostra como o ranking pode ser um instrumento para orientar políticas públicas: “Quando trazemos essa ideia de competitividade para o setor público, pensamos em como ele se torna competitivo gerando bem-estar social para a população”.

Com cerca de 81 mil habitantes e um litoral de 17 km, Goiana aposta em planejamento e gestão integrada para transformar indicadores em qualidade de vida. “Sempre ouvimos a população para entender suas demandas reais, em vez de apenas realizar obras sem relação com as necessidades locais”, concluiu Lícia.