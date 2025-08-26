fechar
Pernambuco | Notícia

Agrinordeste 2025 reforça peso do agronegócio com crescimento acima do PIB estadual

Feira chega à 32ª edição em Olinda entre 4 e 7 de setembro, destacando a força da agropecuária, que cresceu 11,5% em Pernambuco em 2024

Por JC Publicado em 26/08/2025 às 21:03
Agrinordeste chega a sua 32&ordf; edi&ccedil;&atilde;o, entre os dias 4 e 7 de setembro
Agrinordeste chega a sua 32ª edição, entre os dias 4 e 7 de setembro - Divulgação

A 32ª edição da Agrinordeste acontece de 4 a 7 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, em um momento de expansão do setor agropecuário. A entrada é gratuita, e a feira funciona entre 10h e 21h.

Em 2024, a agropecuária estadual apresentou crescimento de 11,5%, contra 4,9% do PIB total do Estado, o que reforça a relevância do evento como vitrine para o agronegócio regional.

Integração entre campo e cidade

Segundo Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), entidade promotora da feira, o desempenho do setor confirma sua competitividade e dinamismo.

“O crescimento da agropecuária estadual mostra que o setor é dinâmico, competitivo e merece um espaço como a Agrinordeste para gerar negócios, compartilhar conhecimento e continuar a aproximar os urbanos de suas raízes interioranas”, destaca.

Participação e parcerias

A feira conta com o apoio de instituições como Sebrae-PE, CNA, Senar, Sudene, Banco do Nordeste, Bayer, entre outros, além da presença de mais de 40 prefeituras municipais.

A iniciativa busca estimular a economia rural e fortalecer produtores, empreendedores e consumidores.

