fechar
Pernambuco | Notícia

Recife nomeia 114 novos servidores para Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome

Público atendido por essas políticas inclui crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, pessoas com deficiência e em situação de rua

Por JC Publicado em 16/08/2025 às 21:04
Secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, e prefeito do Recife, João Campos
Secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, e prefeito do Recife, João Campos - Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife anunciou a convocação de 114 servidores aprovados em concurso público para atuação na Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS). O intuito é fortalecer a rede socioassistencial da cidade, ampliar os serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade e assegurar a continuidade de programas como o “Recife Sem Fome" e o “Recife Acolhe”.

Segundo a prefeitura, os novos servidores irão suprir a necessidade de expansão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), as políticas sobre drogas e o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Estes oferecem programas, serviços e benefícios a pessoas em situação de risco social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, e a indivíduos que precisam de proteção social temporária.

O público atendido por essas políticas inclui crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, pessoas com deficiência e em situação de rua, por meio de equipamentos como CRAS, CREAS, Centros POP, abrigos noturnos, serviços de acolhimento, Cozinhas Comunitárias e hotéis sociais, além do Serviço Especializado de Abordagem Social.

"A gente vai fortalecer os programas Recife sem Fome e Recife Acolhe, específicos para pessoas em situação de rua. Com isso, a gente vai reforçar os nossos equipamentos: CRAS, CREAS, Centros POP, casas de acolhida”, explicou o prefeito João Campos.

Para a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, a iniciativa representa um avanço estratégico. “Com a convocação desses profissionais, vamos garantir que mais pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a serviços essenciais e acompanhamento qualificado”.

O combate à fome, por meio do programa Recife Sem Fome, também será reforçado pela atuação dos novos servidores. Os 20 equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) incluem Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias, Banco de Alimentos e o Programa do Leite, que atende crianças de até 12 meses em situação de vulnerabilidade nutricional.

Dados da gestão municipal apontam que esses serviços beneficiam 100 famílias com fórmulas lácteas e distribuem, diariamente, cerca de 2.000 refeições.

Confira a distribuição dos servidores contratados:

  • Agente Administrativo: 29
  • Assistente Social: 31
  • Psicólogo: 21
  • Pedagogo: 8
  • Terapeuta Ocupacional: 3
  • Educador Social: 22

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Grande Recife terá chuva em todo o fim de semana, aponta Apac
TEMPO E CLIMA

Previsão do tempo: Grande Recife terá chuva em todo o fim de semana, aponta Apac
Com alta de 54% nas mortes em ações policiais, Ministério da Justiça enviará câmeras para Pernambuco
SEGURANÇA PÚBLICA

Com alta de 54% nas mortes em ações policiais, Ministério da Justiça enviará câmeras para Pernambuco

Compartilhe

Tags