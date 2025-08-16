Recife nomeia 114 novos servidores para Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Público atendido por essas políticas inclui crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, pessoas com deficiência e em situação de rua

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife anunciou a convocação de 114 servidores aprovados em concurso público para atuação na Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS). O intuito é fortalecer a rede socioassistencial da cidade, ampliar os serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade e assegurar a continuidade de programas como o “Recife Sem Fome" e o “Recife Acolhe”.

Segundo a prefeitura, os novos servidores irão suprir a necessidade de expansão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), as políticas sobre drogas e o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Estes oferecem programas, serviços e benefícios a pessoas em situação de risco social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, e a indivíduos que precisam de proteção social temporária.

O público atendido por essas políticas inclui crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, pessoas com deficiência e em situação de rua, por meio de equipamentos como CRAS, CREAS, Centros POP, abrigos noturnos, serviços de acolhimento, Cozinhas Comunitárias e hotéis sociais, além do Serviço Especializado de Abordagem Social.

"A gente vai fortalecer os programas Recife sem Fome e Recife Acolhe, específicos para pessoas em situação de rua. Com isso, a gente vai reforçar os nossos equipamentos: CRAS, CREAS, Centros POP, casas de acolhida”, explicou o prefeito João Campos.

Para a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, a iniciativa representa um avanço estratégico. “Com a convocação desses profissionais, vamos garantir que mais pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a serviços essenciais e acompanhamento qualificado”.

O combate à fome, por meio do programa Recife Sem Fome, também será reforçado pela atuação dos novos servidores. Os 20 equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) incluem Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias, Banco de Alimentos e o Programa do Leite, que atende crianças de até 12 meses em situação de vulnerabilidade nutricional.

Dados da gestão municipal apontam que esses serviços beneficiam 100 famílias com fórmulas lácteas e distribuem, diariamente, cerca de 2.000 refeições.

Confira a distribuição dos servidores contratados:

Agente Administrativo: 29

Assistente Social: 31

Psicólogo: 21

Pedagogo: 8

Terapeuta Ocupacional: 3

Educador Social: 22

Saiba como se inscrever na newsletter JC