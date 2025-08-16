Recife nomeia 114 novos servidores para Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome
Público atendido por essas políticas inclui crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, pessoas com deficiência e em situação de rua
A Prefeitura do Recife anunciou a convocação de 114 servidores aprovados em concurso público para atuação na Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS). O intuito é fortalecer a rede socioassistencial da cidade, ampliar os serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade e assegurar a continuidade de programas como o “Recife Sem Fome" e o “Recife Acolhe”.
Segundo a prefeitura, os novos servidores irão suprir a necessidade de expansão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), as políticas sobre drogas e o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Estes oferecem programas, serviços e benefícios a pessoas em situação de risco social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, e a indivíduos que precisam de proteção social temporária.
O público atendido por essas políticas inclui crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, pessoas com deficiência e em situação de rua, por meio de equipamentos como CRAS, CREAS, Centros POP, abrigos noturnos, serviços de acolhimento, Cozinhas Comunitárias e hotéis sociais, além do Serviço Especializado de Abordagem Social.
"A gente vai fortalecer os programas Recife sem Fome e Recife Acolhe, específicos para pessoas em situação de rua. Com isso, a gente vai reforçar os nossos equipamentos: CRAS, CREAS, Centros POP, casas de acolhida”, explicou o prefeito João Campos.
Para a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, a iniciativa representa um avanço estratégico. “Com a convocação desses profissionais, vamos garantir que mais pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a serviços essenciais e acompanhamento qualificado”.
O combate à fome, por meio do programa Recife Sem Fome, também será reforçado pela atuação dos novos servidores. Os 20 equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) incluem Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias, Banco de Alimentos e o Programa do Leite, que atende crianças de até 12 meses em situação de vulnerabilidade nutricional.
Dados da gestão municipal apontam que esses serviços beneficiam 100 famílias com fórmulas lácteas e distribuem, diariamente, cerca de 2.000 refeições.
Confira a distribuição dos servidores contratados:
- Agente Administrativo: 29
- Assistente Social: 31
- Psicólogo: 21
- Pedagogo: 8
- Terapeuta Ocupacional: 3
- Educador Social: 22