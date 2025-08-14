fechar
Pernambuco | Notícia

Apac emite alerta de chuva até a sexta-feira (15)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima publicou um alerta de estado de observação na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte

Por Anaís Coelho Publicado em 14/08/2025 às 14:52 | Atualizado em 14/08/2025 às 14:56
Previs&atilde;o de Chuvas em PE
Previsão de Chuvas em PE - JC

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou um alerta de estado de observação na Região Metropolitana do Recife e na Mata Norte.

A Apac prevê que o litoral de Pernambuco deve receber pancadas de chuva de intensidade moderada e pontualmente forte a partir da noite desta quinta-feira (14) e ao longo da sexta (15).

As regiões da Zona da Mata Norte e Metropolitana do Recife são as que esperam pancadas de chuva.

Na Mata Sul, a chuva deverá ocorrer com menor intensidade (fraca a moderada).

Contatos da emergência

Caso você precise de ajuda, confira abaixo os telefones para contato das Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital

  • Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490
  • Recife – 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana

  • Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
  • Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
  • Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
  • Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992
  • Abreu e Lima – (81) 97347.2443
  • Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
  • Araçoiaba – (81) 3543.8983
  • Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531
  • Igarassu – (81) 99460.9073
  • Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199
  • Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)
  • Itapissuma – (81) 98844.5216
  • São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407

O que significa os níveis de alerta da Apac

