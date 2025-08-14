Apac emite alerta de chuva até a sexta-feira (15)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima publicou um alerta de estado de observação na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte
Clique aqui e escute a matéria
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou um alerta de estado de observação na Região Metropolitana do Recife e na Mata Norte.
A Apac prevê que o litoral de Pernambuco deve receber pancadas de chuva de intensidade moderada e pontualmente forte a partir da noite desta quinta-feira (14) e ao longo da sexta (15).
As regiões da Zona da Mata Norte e Metropolitana do Recife são as que esperam pancadas de chuva.
Na Mata Sul, a chuva deverá ocorrer com menor intensidade (fraca a moderada).
Contatos da emergência
Caso você precise de ajuda, confira abaixo os telefones para contato das Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.
Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital
- Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490
- Recife – 0800.081.3400
Municípios da Região Metropolitana
- Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
- Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
- Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
- Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992
- Abreu e Lima – (81) 97347.2443
- Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
- Araçoiaba – (81) 3543.8983
- Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531
- Igarassu – (81) 99460.9073
- Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199
- Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)
- Itapissuma – (81) 98844.5216
- São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407