Seminário debate futuro do Parque da Memória Ferroviária no Recife

Evento discute gestão e uso do espaço, que integra o Novo Cais José Estelita e prevê preservação de linhas para transporte sobre trilhos

Nesta segunda-feira (11), Recife recebe o "Seminário Parque da Memória Ferroviária – construção participativa do plano de uso e gestão", que segue até a terça-feira (12).

A programação reúne especialistas, órgãos públicos, representantes da sociedade civil e do mercado para discutir propostas de utilização, gestão e conservação da área de 55 mil metros quadrados que será transformada no Parque da Memória Ferroviária, no Cais José Estelita.

Temas em debate

O seminário, realizado no auditório do Moinho Recife, começou nesta manhã com palestras sobre projetos urbanos em áreas ferroviárias, preservação do patrimônio, marcos legais e propostas de uso para o Pátio Ferroviário das Cinco Pontas. Entre os convidados estão o urbanista espanhol Luís Santos y Ganges, a arquiteta Rosane Piccolo Loretto e o paisagista Luiz Vieira.

Já na terça (12), os participantes farão visita técnica ao pátio ferroviário e, posteriormente, irão trabalhar em grupos no CESAR School, para elaborar propostas de uso do local. As sugestões serão debatidas e consolidadas no turno da tarde, como subsídio para o plano de gestão do parque.

Espaço histórico

Localizado na antiga área operacional da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), o parque vai abrigar bens de interesse histórico-cultural, como a antiga estação ferroviária, galpões de manutenção, o galpão-casario e trechos de trilhos.

O Consórcio Novo Recife será responsável pela restauração e revitalização, com investimento de R$ 30 milhões, antes da entrega à gestão municipal.

Em maio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Prefeitura do Recife garantiram que o projeto do parque prevê a preservação de linhas próximas à Avenida Sul para manter a possibilidade de operação de transporte urbano sobre trilhos.

