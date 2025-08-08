Pernambuco realiza nova rodada do Ouvir para Mudar com votação das prioridades de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O programa, que traz a população para dentro da discussão sobre as prioridades do orçamento, vai passar por todas as 12 regiões do Estado

O Governo de Pernambuco vai iniciar, nesta quinta-feira (14), nos municípios de Petrolina, no Sertão do São Francisco, e de Ouricuri, no Sertão do Araripe, uma nova rodada do Ouvir para Mudar, para que os pernambucanos possam votar nas iniciativas e obras que serão prioridades para o Estado em 2026. Desta vez, a iniciativa terá um formato diferente e inédito, em que também será feito um balanço das ações realizadas pela gestão da governadora Raquel Lyra a partir das escutas da primeira edição, realizada em 2023. Na sexta-feira (15), será a vez dos municípios de Salgueiro, no Sertão Central, e de Floresta, no Sertão de Itaparica, receberem o programa de consulta popular.

“Para nós, que estamos à frente do Governo de Pernambuco, não há outra maneira de pensar ações e políticas públicas que não seja no chão da nossa terra, ouvindo o nosso povo. Fizemos isso no primeiro ano da gestão e foi um sucesso absoluto, mas aquela iniciativa não se encerra em si mesma. Vamos seguir ouvindo os pernambucanos do Litoral até o Sertão e, mais do que isso, vamos prestar contas de tudo o que temos feito até o momento, ações e mais ações nas mais diversas áreas que já têm conseguido mudar para muito melhor a realidade do Estado”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

PRIMEIRA EDIÇÃO

Cidadãos que participaram da primeira edição do Ouvir Para Mudar também irão relatar a sua experiência neste segundo momento. Nos eventos também será oferecida uma série de serviços, como a emissão de documentos, a exemplo da Carteira de Identidade; atendimento médico com a Carreta da Saúde; ações da Ouvidoria-Geral do Estado e de conscientização com a Carreta da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), além de orientações da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) sobre os direitos que os usuários de serviços de setores regulados pela Arpe possuem.

O programa, que traz a população para dentro da discussão sobre as prioridades do orçamento, vai passar pelas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado neste mês de agosto, com plenárias que contarão com a participação dos moradores dessas regiões.

PLATAFORMA

A plataforma ouvirparamudar.pe.gov.br vai democratizar mais uma vez esse processo de coleta das sugestões dos cidadãos e já está disponível para a votação das propostas. No formato do Ouvir para Mudar 2025 não haverá as salas temáticas porque elas tinham o objetivo de construir o Plano Plurianual (PPA). O foco agora será a votação das propostas prioritárias para o ano que vem.

“O Governo do Estado vai prestar contas de tudo o que já foi feito para atender às demandas colhidas da população no primeiro ano da gestão da governadora Raquel Lyra, fortalecendo a transparência pública. E avançará ainda mais na participação ativa dos pernambucanos, abrindo espaço não apenas para que eles decidam o que é prioridade daqui para frente, mas também sobre o processo em si, a partir das considerações feitas sobre a primeira edição do programa. São inúmeras entregas realizadas e muitas outras que serão feitas pelo governo”, disse o secretário estadual de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.

Todas as pessoas acima de 16 anos e com CPF regularizado poderão escolher a proposta de sua preferência até o último dia de votação. A plataforma ficará disponível até o final deste mês. Em Petrolina, o Ouvir para Mudar será realizado no dia 14 deste mês, às 8h, na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professora Evanira de Sousa Dias. No mesmo dia, o programa chega a Ouricuri, às 14h, na Erem Fernando Bezerra. No dia 15, às 8h, a ação do governo vai aportar em Salgueiro, na Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Urbano Gomes de Sá. Na mesma data, às 14h, Floresta vai receber a estrutura na ETE Deputado Afonso Ferraz.

O Ouvir para Mudar vai passar ainda pela Região Metropolitana do Recife (RMR), pelas Zonas da Mata Norte e Sul, pelos Agrestes Central, Meridional e Setentrional, e pelos Sertões do Moxotó e do Pajeú, com datas e locais a serem definidos pelo governo.