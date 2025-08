Princípio de incêndio causa evacuação em escola na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudantes da Escola Pequeno Passo e Colégio Grande Passo, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tiveram que deixar as dependências da instituição nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (4). A medida foi tomada após uma fumaça se alastrar pelo local.

Incêndio foi controlado por funcionários

Tratou-se de um princípio de incêndio em decorrência de um problema no circuito interno de um ar condicionado. Três viaturas do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao endereço, na Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, para atuar na ocorrência.

Todavia, as chamas já tinham sido controladas por funcionários do estabelecimento, fazendo uso de extintores de incêndio. A ocorrência já foi finalizada, dado que não houve vítimas; apenas pequenos danos materiais.

Aulas suspensas pela manhã

Em comunicado encaminhado aos pais e responsáveis, a direção da instituição de ensino informou o ocorrido e suspendeu as atividades durante o turno da manhã, período no qual estudam os alunos da educação infantil até o terceiro ano do fundamental.

