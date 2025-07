ONG Caminho do Bem inicia campanha para construção de sede própria no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde 2012, a ONG Caminho do Bem realiza ações sociais e de saúde para populações em situação de vulnerabilidade no Recife e em municípios do interior de Pernambuco. Formada por 65 voluntários de diversas áreas — entre eles estudantes, médicos, advogados, dentistas e professores — a organização atua com caravanas humanitárias e projetos contínuos voltados à inclusão social, saúde física e emocional, educação e nutrição.

Semanalmente, equipes percorrem bairros da capital com distribuição de alimentos, roupas, fraldas, calçados e kits de higiene pessoal para pessoas em situação de rua. A entidade também mantém ações regulares em comunidades do Recife, oferecendo reforço pedagógico, oficinas de empreendedorismo e atividades artísticas para cerca de 150 crianças e adolescentes.

“Estimular em cada ser humano a busca de sua saúde física, mental, social e espiritual, proporcionando o aprendizado e o respeito ao próximo, é parte do que perseguimos. Servir com o bem significa realizar ações que buscam o bem-estar do próximo. É uma atitude que envolve altruísmo, generosidade”, afirma o presidente da Caminho do Bem, Júlio César Souza.

Saúde, educação e cidadania

A ONG mantém o projeto “Cárie Zero”, que realiza mensalmente cerca de 230 atendimentos odontológicos gratuitos, incluindo exames clínicos, radiografias, aplicação de flúor, raspagens, restaurações, instalação de aparelhos e próteses. A ação é coordenada pela dentista Niara, voluntária da diretoria, que lidera uma equipe de 10 dentistas especializados.

Outros projetos da Caminho do Bem envolvem caravanas bimensais ao interior do estado. Em cada visita, são realizados cerca de 250 atendimentos em saúde, incluindo consultas com profissionais de 11 especialidades médicas, além de doações de alimentos, roupas e móveis. A próxima caravana está marcada para o dia 9 de agosto, no município de Surubim.

Além da atuação médica, a ONG oferece suporte em saúde mental com psicólogos e psiquiatras voluntários que acompanham pessoas com transtornos de ansiedade, depressão e outras condições psíquicas.

Campanha por sede própria

Com 13 anos de atuação, a Caminho do Bem lança agora uma campanha para arrecadar recursos destinados à construção de uma sede própria. O terreno, de 330 m², já foi adquirido e fica no bairro do Pina, onde a ONG já mantém atividades regulares.

A futura sede contará com salas de atendimento médico e odontológico, espaço de esterilização, ambientes para oficinas profissionalizantes, salas de aula, áreas para atividades artísticas e musicais e uma loja com produtos de marca própria da ONG, voltada à geração de renda para a instituição.

“Agora partimos para levantar os recursos com doações necessários para as obras, dando continuidade aos nossos atendimentos, bem como a ampliação do que já oferecemos, seja no segmento da saúde, da educação ou no social”, explica a vice-presidente da ONG, a nutróloga Silvia Campos.

Seminário beneficente

Com o objetivo de impulsionar a campanha da sede, a Caminho do Bem e o Grupo Maria Dolores — presidido também por Silvia Campos — realizam no dia 30 de agosto o seminário “As Cartas de Paulo – Carta aos Coríntios”, com a presença dos palestrantes Victor Hugo (Minas Gerais), Severino Celestino (Paraíba) e Álvaro Mordechai (São Paulo).

O evento acontecerá das 8h às 18h no Centro de Eventos MV, localizado na Avenida Presidente Dutra, 298, Imbiribeira – Recife.

Toda a renda obtida com o seminário será destinada à construção da nova sede. As inscrições estão abertas e informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 98206-6099.

Divulgação nas redes sociais

A campanha de arrecadação também contará com ações publicitárias nas redes sociais da ONG (@caminhodobemrecife) a partir deste mês de agosto.

A expectativa é ampliar o número de apoiadores e voluntários para viabilizar a construção do novo espaço, cuja previsão de execução é de 12 meses.

