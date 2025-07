Em vistoria, Prefeitura promete fim da segunda etapa de obras da Ponte Giratória para março de 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após retomar as intervenções na Ponte Giratória, no dia 30 de setembro do 2024, a Prefeitura do Recife diz que as obras estão em ritmo intenso, com investimento de aproximadamente de R$ 14.350.000,00, embora só projete finalizar a segunda etapa das intervenções necessárias no dia 2 de março de 2026.

A Ponte Giratória foi interditada parcialmente em outubro de 2023 e posteriormente fechada completamente ao tráfego de veículos e até de pedestres. A intervenção na ponte, entretanto, teve início em 2022. Só em 2023 os trabalhos identificaram a patologia na infraestrutura da passagem elevada. Foram meses de análise para orientar a gestão municipal sobre as soluções a serem adotadas.

Nesta sexta-feira (25), o prefeito do Recife, João Campos, realizou uma vistoria no local. "É uma obra complexa, de execução difícil, porque é feita dentro da própria estrutura da ponte, mas o principal é que essa intervenção vai garantir a segurança desse importante equipamento", informou o prefeito.

A recuperação da Ponte Giratória, que liga os bairros de São José e do Recife, está agora recebendo os serviços de protensão externa das vigas longarinas (face inferior e superior), reforço estrutural nas células internas do tabuleiro da ponte (que compreende a escarificação/apicoamento do concreto, reforço com barras de aço nas longarinas e lajes), aplicação de graute e tratamento de fissuras com injeção de epóxi. Serão realizados os serviços remanescentes do 5° vão da ponte, onde foram localizados os sistemas de protensão oxidados e rompidos, com reforço com tela de aço, proteção das cordoalhas danificadas, protensão externa nas longarinas, concreto projetado, execução de pingadeira e pintura selante.

A intervenção da segunda etapa da recuperação e reforço da Ponte Giratória iniciou em 30 de Setembro de 2024. Nesta segunda etapa está sendo realizada a reabilitação estrutural da ponte através de reforço e protensão externa nas vigas longarinas, de modo a atender as normas técnicas vigentes.

Atualmente a obra possui um efetivo de 59 colaboradores operacionais,distribuídos em diversas frentes de serviços. As atividades estão sendo realizadas no tabuleiro superior, dentro do caixão celular e no tabuleiro da inferior da ponte.

Para a realização dos serviços de protensão externa das vigas longarinas na parte superior, toda a ponte foi fresada retirando o asfalto, e na parte inferior estão sendo executados cortes no concreto para implantação do novo reforço de armação, com o auxílio da plataforma suspensa.

CARACTERÍSTICAS

A Ponte Giratória tem uma extensão total de 195,25m com cinco vãos, três deles centrais que medem 41,45m, 43,35m e 41,45m, e vãos de 34m nas extremidades. É formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a sua extensão, possui transversinas e altura variável em cada apoio. Transversalmente, a ponte tem uma largura total de 22m, ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de 3m no lado norte e 2m no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de 4,0m e guarda rodas de 0,23m em cada passeio.