Tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo chega à 329ª edição com início neste domingo (6) no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com novenas, missas e shows, festa da padroeira do Recife espera reunir 1,5 milhão de fiéis em 11 dias de celebrações

As homenagens à padroeira do Recife, Nossa Senhora do Carmo, chegam à 329ª edição com uma programação intensa de celebrações religiosas e atrações culturais. Os festejos iniciam no próximo domingo (6) e vão até o dia 16 de julho.

O tema deste ano é “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo”, com lema inspirado na carta aos Romanos: “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração.”



Início dos festejos

A festa será oficialmente aberta no domingo, 6 de julho, com uma missa solene às 8h, na Basílica do Carmo, seguida do tradicional hasteamento da bandeira no Pátio do Carmo.

Neste dia, as missas ocorrerão exclusivamente na Basílica, nos horários: 8h, 10h, 12h e 15h.

De 7 a 11 de julho, a programação diária na Basílica do Carmo inclui cinco missas: 7h, 9h, 10h, 12h e 15h. Haverá também Recitação do Terço às 11h, Hora Santa às 14h e a novena às 18h.

A partir de 12 de julho, as celebrações passam a acontecer também no Claustro do Convento, com as mesmas cinco missas diárias.

Nos dias 13 e 14, a rotina segue com as cinco missas na Basílica e a novena às 18h.

No dia da padroeira,16 de julho, serão celebradas 25 missas ao longo do dia - Filipe Jordão/JC Imagem

Véspera solene e Dia da Padroeira

Na terça-feira, 15 de julho, véspera do Dia da Padroeira, a programação se intensifica. Na Basílica, as missas serão celebradas de hora em hora, das 7h às 15h. No Claustro, os horários serão: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

Às 17h, acontece a coroação de Nossa Senhora do Carmo, reconhecida como Rainha e Padroeira da cidade do Recife.

No dia 16 de julho, data da padroeira, serão celebradas 25 missas, sendo a primeira às 4h e a última, a Missa Campal solene às 16h30, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson.

Após a missa, fiéis participarão de uma inédita procissão luminosa pelas ruas do centro, conduzindo a imagem da santa em um percurso que inclui avenidas e praças emblemáticas da cidade.



Programação Cultural

Além da programação religiosa, haverá atrações culturais todos os dias, a partir das 20h, no palco montado no Pátio do Carmo. Entre os nomes confirmados estão Petrúcio Amorim, Padre João Carlos, Banda Santropê, Los Cubanos, Forró Chicote e outros artistas da região.

Saiba como acessar o JC Premium