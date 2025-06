Igarassu sofre com chuvas e prefeitura promete intensificar ações após decreto de emergência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O final de semana foi de alagamentos, deslizamentos e famílias desalojadas em Igarassu, município do Litoral Norte do Grande Recife. Após registrar mais de 155,55 milímetros de chuva em apenas 24 horas (entre sábado e domingo), a Prefeitura decretou estado de emergência no sábado (28) e mobilizou um comitê de enfrentamento para atuar nos pontos mais atingidos.

A ação emergencial continuou neste domingo (29). Equipes da Defesa Civil e secretarias municipais vistoriaram áreas críticas como a ponte do Rio São Domingos, a ponte do Agamenon, a estrada da Pitanga e a comunidade Margareth Thatcher. Os principais cursos d’água que transbordaram incluem os rios Congrua, Monjope, o Canal do Manancial, o rio Alexis e o açude de Araripe.

Até a tarde deste domingo, 165 pessoas tinham sido atingidas pelo temporal. Desse total, 18 estavam abrigadas na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, mas foram transferidas para o Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon, liberando o prédio escolar para o retorno das aulas nesta segunda-feira (30), caso as condições climáticas permitam. As famílias seguem assistidas por equipes da saúde e assistência social. Alguns dos desalojados retornaram para suas casas ou de familiares.

Impacto das chuvas



Localizada em uma área de baixa altitude e relevo irregular, Igarassu é cortada por diversos rios e canais — com larga presença de áreas alagáveis e encostas suscetíveis a deslizamentos. Parte do território está inserido em zonas de mangue, tabuleiros costeiros e bacias hidrográficas urbanas mal drenadas.

Além da geografia naturalmente frágil, o município enfrenta deficiências estruturais como alta ocupação de áreas de risco (morros e margens de rios abrigam famílias sem infraestrutura adequada); falta de saneamento (ausência de rede de esgoto e drenagem em diversos bairros); acúmulo de lixo (o descarte irregular de resíduos agrava o entupimento de canais, bueiros e galerias, potencializando inundações mesmo em chuvas de média intensidade). Esses fatores ajudam a explicar por que Igarassu está entre os municípios da RMR mais vulneráveis a desastres climáticos.

O que a prefeitura promete



Com o decreto de emergência em vigor, a gestão da prefeita Elcione Ramos promete acelerar as obras preventivas e ampliar os investimentos em infraestrutura. Segundo comunicado da Prefeitura, o decreto facilita o acesso a recursos estaduais e federais para ações de contenção, reassentamento e requalificação urbana.

Entre as medidas anunciadas ou já em execução, estão desobstrução de canais e limpeza urbana com retroescavadeiras, caçambas e caminhões; monitoramento de áreas críticas com atuação contínua da Defesa Civil; acolhimento estruturado em equipamentos públicos com apoio social e de saúde; além de reforço nas obras estruturantes para drenagem e contenção de encostas, com promessas de novos editais nos próximos meses.

Até o momento, a Prefeitura não divulgou oficialmente o volume total de investimentos previstos para essas ações, mas afirmou que os projetos integram o cronograma do Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Igarassu.