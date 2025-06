Buscas por mulher desaparecida após naufrágio em Suape serão retomadas nesta terça-feira (24)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As buscas pela advogada Maria Eduarda Medeiros, desaparecida desde o último sábado (21) após o naufrágio de uma embarcação na Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, serão retomadas nesta terça-feira (24), informou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

De acordo com o tenente Paulo Roberto, responsável pelas operações, não foram encontrados vestígios da vítima até a tarde desta segunda-feira (23). As buscas foram interrompidas no fim da tarde devido à redução da visibilidade e por questões de segurança.

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco realiza buscas pela advogada Maria Eduarda Medeiros, desaparecida na Praia de Suape - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

As equipes realizaram varreduras ao longo de um raio de 10 km, tanto em direção ao norte quanto ao sul da costa. A operação é conduzida pelo CBMPE, com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Marinha do Brasil.

"Centramos nossas buscas no sentido norte, pois os ventos e as correntes marítimas indicam deslocamento nesse sentido. Estabelecemos um ponto de comando no Pontal do Cupe e, à tarde, a varredura seguiu até as praias de Gaibu e Calhetas. Até o momento, sem sucesso”, informou o oficial.

Entenda o caso

Maria Eduarda Medeiros desapareceu após o barco em que estava virar na praia de Suape - Reprodução

Segundo informações do CBMPE, Maria Eduarda estava na embarcação com o namorado, o médico urologista Seráfico Júnior, e o cachorro do casal, quando a lancha virou no mar.

O médico conseguiu nadar até o porto para pedir socorro e foi encaminhado à UPA de Ipojuca com escoriações leves. A advogada e o animal de estimação seguem desaparecidos.

Operação de busca

Nesta segunda-feira (23), as ações foram concentradas na Praia da Gamboa, em Ipojuca. As buscas contam com o suporte da Capitania dos Portos de Pernambuco, do Grupamento Tático Aéreo, de equipes de mergulho e da guarda municipal do Cabo de Santo Agostinho.

No domingo, a operação incluiu sobrevoos na região próxima ao Complexo Portuário de Suape e o uso de motos aquáticas.

As buscas devem seguir nesta terça-feira, obedecendo ao protocolo estabelecido para esse tipo de ocorrência marítima.

Atualização das buscas

Na manhã desta terça-feira (24), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) avistou um corpo de mulher nas imediações da Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para apoio pelo GTA SDS, confirmou que tratava-se da advogada Maria Eduarda Medeiros, que estava desaparecida desde sábado (21) após naufrágio na Praia de Suape.

O corpo está sob os cuidados da Polícia Militar e, em seguida, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizadas as perícias necessárias.

