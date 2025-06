Arquidiocese de Olinda e Recife abre processo de beatificação de Madre Agathe Verhelle

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Religiosa belga é fundadora do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, que atua em Pernambuco com educação e evangelização de jovens

A Arquidiocese de Olinda e Recife deu início ao processo de beatificação e canonização de Madre Agathe Verhelle, fundadora do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, presente em vários países, incluindo o Brasil.

O processo começa com a instalação do tribunal do inquérito arquidiocesano, que reúne uma comissão que irá investigar a vida, as virtudes e a santidade de Madre Agathe. A fase inicial consiste na análise de documentos, escritos, relatos e testemunhos.

Madre Agathe Verhelle nasceu na Bélgica, mas a abertura do processo ocorre na Arquidiocese de Olinda e Recife porque, segundo as regras da Igreja Católica, o procedimento pode ser de ser transferido para uma diocese onde a obra do possível beato tenha forte impacto e atuação significativa.

Em Pernambuco, o Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, fundado pela madre, atua há mais de um século na educação, evangelização e no trabalho junto a comunidades e à juventude.

Missa no Recife marcou a abertura do processo de beatificação de Madre Agathe Verhelle - Divulgação/Rede Damas

A cerimônia que marcou o início do processo de beatificação foi realizada realizada no Colégio Damas, no último domingo (22), conduzida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Após a sessão solene, foi celebrada uma missa em Ação de Graças, que reuniu a comunidade religiosa e fiéis. Na homilia, Dom Paulo destacou que o testemunho de Madre Agathe segue inspirando a missão evangelizadora, especialmente no cuidado com os jovens.

“O testemunho de Madre Agathe fala ao nosso tempo. Ela foi uma mulher que soube discernir, com fé, os desafios do seu contexto histórico e encontrou no serviço à juventude e na educação um caminho de santificação. Sua vida continua sendo luz para a Igreja e para as novas gerações, especialmente num tempo em que tanto precisamos evangelizar os jovens”, afirmou o arcebispo.

A Superiora-Geral do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, irmã Eulalia Maria, celebrou a abertura do processo. "O testemunho de Madre Agathe, sua fé viva, seu amor ardente pela juventude e sua coragem profética continuam a nos inspirar a seguir firmes na missão de educar, evangelizar e transformar vidas, especialmente nas escolas, nas comunidades inseridas e nas paróquias onde estamos presentes”, declarou.

A partir deste momento, a comissão passa a recolher depoimentos e documentos para dar seguimento ao processo. A congregação também solicita que relatos de graças ou favores atribuídos à intercessão de Madre Agathe sejam formalmente encaminhados às religiosas ou à arquidiocese, por meio do e-mail causamadreagathe@institutoric.org ou pelo perfil @madreagatheverhelle no Instagram.

Quem foi Madre Agathe Verhelle?

Madre Agathe nasceu em 1786, na Bélgica, e faleceu em 1838, aos 52 anos. Fundadora do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, dedicou a vida à educação, à evangelização e à formação da juventude. O trabalho iniciado por ela segue sendo compartilhado em obras mantidas pelo instituto na Europa, no Brasil e na África, por meio da educação, da atuação pastoral e social e do compromisso com a transformação de vidas.