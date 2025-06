Bancos abrem no São João? Veja como será o funcionamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como será o expediente bancário durante o feriado estadual de São João, comemorado no dia 24 de junho em Pernambuco.

Este ano, o feriado de São João será comemorado na terça-feira, 24 de junho. Por ser feriado estadual, os bancos estarão fechados em todo o estado nesse dia, inclusive no Recife.

Funcionamento dos bancos

As agências funcionam normalmente na segunda-feira, 23 de junho, quando foi transferido o ponto facultativo de Corpus Christi.

Durante o feriado, não haverá atendimento presencial nem compensações bancárias como TEDs. O PIX seguirá operando normalmente, e os canais digitais (apps e internet banking) continuam disponíveis para transações.

Contas com vencimento no dia 24 poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem multa. Já impostos e tributos devem ser pagos antecipadamente para evitar juros.

O atendimento nas agências bancárias será retomado na quarta-feira, 25 de junho.



