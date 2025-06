Chuvas em Pernambuco: Apac emite estado de atenção com aumento das chuvas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com as pancadas de chuvas registradas desde a noite de ontem (18) no estado, autoridades recomendam que sejam seguidas orientações da Defesa Civil

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de Atenção na tarde desta quinta-feira (19) sobre possibilidade de aumento nas chuvas, que atingem principalmente a Zona da Mata Sul do estado.

A Região Metropolitana do Recife e o Agreste de Pernambuco permanecem em estado de observação, entretanto é importante seguir as orientações das autoridades. O alerta se estende até a próxima sexta-feira (20).

Telefones emergenciais

A Defesa Civil do recife possui atendimento 24h e as ligações são gratuitas através dos telefones 0800.0813400 e 3036 4873.

A orientação do órgão é que, em caso de necessidade, moradores de áreas de risco procurem abrigos seguros e acionem a Defesa.

Previsão do tempo

DE acordo com a Apac, a previsão para a Região Metropolitana do recife é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas, com temperatura entre 29° C a 21° C.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC