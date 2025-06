Corpus Christi é feriado em Pernambuco?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Celebrado mundialmente no dia 19 de junho, o Corpus Christi é dedicado à veneração da Eucaristia, sacramento cristão que lembra a morte e a ressurreição de Jesus.

No Brasil, estados e municípios podem decidir se a comemoração será feriado ou ponto facultativo.

Em Pernambuco

Pernambuco tem a tradição de, todos os anos, transferir o ponto facultativo do Corpus Christi para a véspera do dia de São João, que, em 2025, o governo não fugiu à regra.

Dessa forma, Pernambuco não irá comemorar o Corpus Christi na quinta-feira (19), e sim na segunda-feira (23).

Entretanto, a medida só se aplica aos servidores do estado, já que as prefeituras municipais podem decidir individualmente o calendário a ser seguido.

Leia Também Corpus Christi: veja em quais capitais brasileiras será feriado

Na capital pernambucana

Das cidades que não decretaram feriado, Recife é uma delas. Todavia, a quinta-feira (19) será ponto facultativo na cidade.

A gestão municipal terá alterações no funcionamento, fechando alguns prédios, como o edifício-sede da Prefeitura, e reduzindo plantões de outros, como o Hospital Veterinário do Recife (HVR). Toda a Rede Compaz e os Restaurantes Populares seguirão normalmente com as atividades.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />