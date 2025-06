Corpus Christi: veja em quais capitais brasileiras será feriado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A data comemorativa de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira (19), será feriado em 18 das 27 capitais brasileiras, como em Natal, Fortaleza e São Paulo. No restante das cidades, o dia é tratado como ponto facultativo.

Corpus Christi é feriado nacional?

A escolha de como se dá a comemoração é feita diretamente pelos estados ou municípios, já que não se trata de um feriado nacional oficial.

Capitais com feriado

Aracaju (SE);

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Boa Vista (RR);

Cuiabá (MT);

Curitiba (PR);

Fortaleza (CE);

Goiânia (GO);

Macapá (AP);

Maceió (AL);

Manaus (AM);

Natal (RN);

Porto Alegre;

Salvador (BA);

São Paulo (SP);

Teresina (PI);

Vitória (ES)

Capitais com ponto facultativo

Rio Branco (AC);

Brasília (DF);

São Luís (MA);

João Pessoa (PB);

Recife (PE);

Rio de Janeiro (RJ);

Porto Velho (RO);

Palmas (TO)

Nas localidades onde haverá feriado, as repartições públicas não funcionarão. O comércio e prestação de serviços costumeiramente não operam ou reduzem a carga horária do dia.

No Recife

A capital pernambucana está na seleta lista de cidades que manterão o ponto facultativo. Os serviços prestados pelo governo municipal terão o funcionamento alterado, com alguns prédios fechados, como no caso do edifício-sede da Prefeitura, e outros com plantões reduzidos, como o Hospital Veterinário do Recife (HVR). Os Restaurantes Populares e toda a Rede Compaz manterão as atividades costumeiras.

O que é o Corpus Christi?

Em tradução do latim, ‘Corpus Christi’ significa Corpo de Cristo. A celebração teve início na idade média e é dedicada à veneração da Eucaristia, sacramento cristão que lembra a morte e a ressurreição de Jesus.

A comemoração pode mudar de data a cada ano, mas ocorre sempre em uma quinta-feira, 60 dias após o domingo de Páscoa. No Brasil, os fiéis têm a tradição de confeccionar tapetes coloridos nas ruas com serragens, flores e outros materiais para que procissões caminhem por cima durante o dia.

