Cancelamento de voos resulta em confusão entre passageiros no Aeroporto do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O cancelamento de voos com destino a Fernando de Noronha, no último sábado (14), resultou em um episódio de agressão entre passageiros no Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Zona Sul do Recife. As operações seriam realizadas pelas companhias Azul e Gol.

A principal queixa dos passageiros foi a falta de comunicação e organização por parte das empresas aéreas, o que gerou tensão e estresse entre os clientes. A situação se agravou quando uma discussão sobre a prioridade de uma gestante na fila evoluiu para agressões físicas entre dois homens.

Segundo relatos de testemunhas, mais de 200 passageiros aguardavam informações e foram orientados a procurar funcionários da companhia aérea para esclarecimentos.

Cancelamentos

Em nota, a Azul informou que um dos voos para Noronha precisou retornar ao aeroporto devido a condições meteorológicas adversas. Pelo mesmo motivo, outros dois voos foram cancelados.

Ainda segundo a empresa, os passageiros afetados foram reacomodados em seis voos extras de/para a ilha, ao longo deste domingo (15), e receberam toda a assistência prevista pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Já a Aena, que administra o aeroporto, informou que "houve um pequeno tumulto entre alguns passageiros na área de embarque remoto e a situação foi resolvida rapidamente".

Veja a nota da Azul na íntegra:

"A Azul informa que, por questões climáticas adversas em Fernando de Noronha, deste sábado (14/06), o voo AD4718 (Recife-Fernando de Noronha) precisou alternar para o aeroporto de origem. Da mesma forma, os voos AD4719 (Fernando de Noronha-Recife), AD4255 (Recife-Fernando de Noronha) e AD4091 (Fernando de Noronha-Recife) precisaram ser cancelados.

Os Clientes impactados foram reacomodados em seis voos extras extras da Companhia de/para a ilha ao longo deste domingo, dia 15. Eles receberam toda assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As equipe de solo de Recife e Fernando de Noronha deram todo o apoio possível aos Clientes, a fim de minimizar os transtornos, causados por motivos alheios à Companhia.

A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de?suas?operações, valor primordial para a companhia."