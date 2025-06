Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes para este domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico indicando estado de atenção em algumas regiões de Pernambuco para este domingo (15).

De acordo com a agência, pancadas de chuva de intensidade moderada a forte podem atingir a Mata Sul do estado até a manhã do domingo. Já na Região Metropolitana do Recife (RMR) e no Agreste, as chuvas devem seguir com intensidade moderada e pontualmente forte.

A previsão tem influência do sistema de frente fria, que deve permanecer atuando e levando instabilidades sobre Pernambuco, em especial na área leste.

A Mata Sul deve receber os maiores acumulados, recebendo o aviso Laranja de chuvas de moderada a forte, enquanto nas demais regiões o aviso é Amarelo.

"As chuvas devem se concentrar mais no período noturno, com redução de intensidade na manhã de domingo para o litoral. O Agreste a chuva deve continuar ao longo do domingo", informa a Apac.



Confira onde mais choveu nas últimas 12 horas:



Ribeirão | 67 mm (Aripibu - APAC)

Amaraji | 63,76 mm (SAAE - APAC)

Ipojuca | 52,21 mm (Rurópolis)

Xexéu | 46,5 mm (SAAE)

Cabo de Santo Agostinho | 41,66 mm (Charneca)

Moreno | 40,84 mm (Bonança)

Moreno | 35,88 mm (ETA Compesa)

Cabo de Santo Agostinho | 35,67 mm (Torrinha)

Ipojuca | 35,2 mm (Campo Do Avião [G])

Recife | 34,23 mm (UPA Imbiribeira)

Alerta Defesa Civil

Com o estado de observação, a Apac pede à população que fique atenta às orientações da Defesa Civil. Neste sábado, inclusive, a Defesa Civil Nacional realizou o primeiro teste no Nordeste para o Defesa Civil Alerta, nova tecnologia de envio de avisos emergenciais à população desenvolvida pelo Governo Federal.

Moradores do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ipojuca receberam, em seus celulares, um alerta sonoro com mensagem de texto enviado pela Defesa Civil Nacional por volta das 16h11. O sistema vai funcionar no estado a partir do próximo dia 18.

As mensagens do Defesa Civil Alerta suspendem qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão no modo silencioso.

Há dois tipos de alertas: o extremo e o severo. O primeiro é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata. No segundo, a urgência não é imediata e a população tem mais tempo para se proteger.