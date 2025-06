Alerta da Defesa Civil é ativado em quatro municípios de Pernambuco neste sábado (14)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ferramenta Defesa Civil Alerta foi ativada por volta das 16h11 deste sábado (14) em quatro municípios de Pernambuco.

Moradores do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ipojuca receberam em seus celulares um alerta sonoro com mensagem de texto enviado pela Defesa Civil Nacional.

A mensagem “Alerta extremo. Defesa Civil: demonstração do novo sistema de alerta de emergência no Nordeste. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta” marca o primeiro teste realizado no Nordeste para o Defesa Civil Alerta, nova tecnologia de envio de avisos emergenciais à população desenvolvida pelo Governo Federal.

O sistema entra oficialmente em operação no Nordeste a partir de 18 de junho, utilizando a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, interrompendo qualquer conteúdo em uso na tela do celular.

São dois tipos de alertas: o extremo e o severo. O primeiro é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata. No segundo, a urgência não é imediata e a população tem mais tempo para se proteger.

O aviso é recebido mesmo com o aparelho em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio: basta estar em uma área de risco, ter sinal 4G ou 5G e utilizar aparelhos Android ou iOS lançados a partir de 2020.

Em caso de acionamento, as mensagens também vão orientar a população para situações de risco, como chuvas intensas, inundações e deslizamentos.

“Eu recebi o alerta! Foi bem alto, chega tomei um susto”, comentou Luciana Souza, pelas redes sociais.

“Como eu já tinha visto o comunicado não me assustei, mas meus filhos entraram em desespero”, contou Geane Gomes.



Ativação em outros estados

Além de Pernambuco, o Defesa Civil Alerta também foi ativado em outros municípios do Nordeste do país. Durante a simulação, técnicos da Defesa Civil Nacional estiveram em campo, junto às Defesas Civis estaduais, monitorando o recebimento das mensagens e apoiando o uso da nova tecnologia. Após a capacitação, o envio dos alertas é de responsabilidade direta dos órgãos locais.

A demonstração do envio dos alertas é coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e ocorreu em 36 cidades de todos os estados do Nordeste, com intervalo de um minuto entre cada alerta.

O sistema já alcançou as regiões Sul e Sudeste, em operação desde dezembro de 2024, e será levado às regiões Norte e Centro-Oeste nos próximos meses. A expectativa é que até o fim de 2025, o Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país.

"Muita gente acha que o Brasil é despreparado, que o Brasil não sabe fazer as coisas. E eu acho que a gente criando um centro que coloca o Brasil com a política pública de defesa da vida, tão importante quanto qualquer outro país, ou mais importante que qualquer outro país, nos coloca na vanguarda de tentarmos ajudar outros países a fazer o mesmo que nós estamos fazendo", destacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

