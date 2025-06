Doze pessoas recebem atendimento do SAMU após cheiro forte de gás em Santo Amaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Moradores e comerciantes do Centro do Recife registraram na manhã desta sexta-feira (13) a presença de um forte cheiro de gás na região.

Funcionários do Grupo Provider, empresa especializada em operação de contact center localizada em Santo Amaro, também perceberam o odor e acionaram o Corpo de Bombeiros. Pelo menos 15 pessoas foram socorridas.

Em nota divulgada, o Samu informou que "foi acionado às 8h44 para atender uma ocorrência no bairro de Santo Amaro, envolvendo suspeita de inalação de gás no interior de uma empresa de call center."

O serviço de emergência mobilizou duas unidades de suporte avançado, cinco unidades de suporte básico e duas motolâncias — motocicletas adaptadas para prestar atendimento de urgência e emergência em saúde.

SAMU realiza atendimentos emergenciais

De acordo com o SAMU, doze pessoas ao todo foram atendidas:

Mulher de 23 anos levada para a UPA Caxangá

Mulher de 47 anos encaminhada para o SPA Olinda

Mulher de 19 anos seguida para a Policlínica de Peixinhos

Mulher de 25 anos levada à Policlínica Amaury Coutinho, em Campina do Barreto

Duas mulheres, de 26 e 23 anos, encaminhadas para a UPA Nova Descoberta

Homem de 22 anos e mulher de 30 anos conduzidos à Policlínica Amaury Coutinho

Mulher de 43 anos removida para a UPA Olinda

Mulher de 26 anos com atendimento finalizado no SPA Peixinhos

Mulher de 21 anos atendida em Campina do Barreto

Homem de 29 anos com atendimento finalizado no SPA Peixinhos

Uma pessoa foi socorrida diretamente pelo Corpo de Bombeiros.

Copergás diz que não há vazamento da rede de gás natural

Em nota, a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) informou que não há vazamento na rede de gás natural canalizado da empresa.

“Nossas equipes técnicas estão monitorando a situação e realizaram inspeções nas regiões mencionadas. Com base nos dados de telemetria da companhia e nas vistorias realizadas no local, é possível afirmar que não há qualquer vazamento na rede de gás natural canalizado da Copergás”, afirmou a companhia.

O Porto do Recife informou que, na manhã desta sexta-feira, uma vistoria foi realizada por profissionais da coordenadoria de gestão ambiental do Porto e da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe). Durante a inspeção, não foi identificada nenhuma anormalidade.

Leia Também Corpo de mulher é encontrado na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes

Cheiro de gás causou alerta em bairros no começo do mês

No último dia 4, moradores dos bairros do Espinheiro, Encruzilhada, Aflitos, Graças, Campo Grande, Santo Amaro e Tamarineira registraram queixas sobre um odor forte e a possibilidade de vazamento.

Diante da situação, acionaram o Corpo de Bombeiros para realizar a verificação.

O atendimento da Copergás está disponível 24 horas pelos números 117 ou 0800 281 2002.

Confira a nota do Samu na íntegra:

"O Samu Metropolitano do Recife informa que foi acionado às 8h44 desta sexta-feira (13) para atender uma ocorrência no bairro de Santo Amaro, envolvendo suspeita de inalação de gás no interior de uma empresa de call center. Foram mobilizadas duas Unidades de Suporte Avançado, cinco Unidades de Suporte Básico e duas motolâncias.

Ao todo, doze pessoas foram atendidas pelas equipes do Samu: uma mulher de 23 anos foi levada para a UPA Caxangá; outra, de 47 anos, foi encaminhada para o SPA Olinda; uma mulher de 19 anos seguiu para a Policlínica de Peixinhos; outra, de 25 anos, foi levada à Policlínica Amaury Coutinho, em Campina do Barreto; duas mulheres, de 26 e 23 anos, foram encaminhadas para a UPA Nova Descoberta; um homem de 22 anos e uma mulher de 30 anos foram conduzidos à Policlínica Amaury Coutinho; uma mulher de 43 anos foi removida para a UPA Olinda; uma mulher de 26 anos teve o atendimento finalizado no SPA Peixinhos; uma mulher de 21 anos foi atendida em Campina do Barreto; e um homem de 29 anos também teve o atendimento finalizado no SPA Peixinhos. Além dessas, uma pessoa foi socorrida diretamente pelo Corpo de Bombeiros."

Saiba como se inscrever na newsletter JC