Corpo de mulher é encontrado na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes

Na manhã desta sexta-feira (13), o corpo de uma mulher foi encontrado na faixa de areia da praia de Candeias, localizada em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

O achado aconteceu por volta das 7h, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em frente ao Edifício Atalanta Residence.

Até o momento, a identidade da mulher não foi confirmada.

Policiais militares isolaram a área e aguardam a perícia, enquanto as circunstâncias da morte ainda permanecem desconhecidas.

Polícia Civil abre investigação para esclarecer o caso



Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando uma ocorrência de morte a esclarecer, envolvendo uma mulher de 63 anos.

O caso foi registrado pela Delegacia de Piedade, no Recife.

As autoridades seguem em diligências para esclarecer as causas da morte e confirmar a identidade da vítima.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando uma ocorrência de morte a esclarecer que vitimou uma mulher de 63 anos. O fato aconteceu nesta sexta-feira (13), no bairro de Piedade, no Recife e foi registrado pela Delegacia de Piedade. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. As diligências já foram iniciadas e as investigações seguirão até a elucidação total dos fatos."

