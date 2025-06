Metrô do Recife: trem tem princípio de incêndio e gera atraso no ramal Jaboatão; veja vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações de Cinthia Ferreira, repórter da TV Jornal

Um princípio de incêndio atingiu na, manhã desta terça-feira (10), trem que seguia sentido estação de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), um dos trens apresentou um travamento nas rodas. A ocorrência aconteceu por volta das 6h20 da manhã.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça, passageiros assustados e aglomerados na plataforma da estação.

"Foi muita correria. Muito desespero. Ele [trem] estava se aproximando da estação Cavaleiro e os passageiros começaram a gritar 'metrô da pegando fogo'. Muito gente passando mal", contou Renê, um dos usuários do metrô, em entrevista a TV Jornal.

Ao chegar na estação, segundo Renê, as portas foram abertas e os usuários saíram do trem. Logo após, funcionários da CBTU interviram e tentaram controlar as chamas.

De acordo com a CBTU, após o atrito das rodas, o trem foi recolhido para uma oficina próxima. Logo em seguida, segundo a Companhia, outro trem foi liberado e o sistema foi normalizado, mas há um atraso generalizado no ramal Jaboatão.

Confira a nota na íntegra

Um trem, ao se aproximar da estação Cavaleiro, apresentou um problema de travamento em uma das rodas. Como a roda é de aço, houve atrito, gerando fumaça e um princípio de incêndio. O trem chegou à estação Cavaleiro e foi recolhido para a oficina ao lado. Logo em seguida, a situação foi controlada e o trem devidamente retirado. A plataforma ficou cheia, e outro trem foi liberado a partir de Jaboatão. A retirada do trem causou desregulamento no ramal, e a plataforma permaneceu cheia. A ocorrência aconteceu às 6h20, e o trem foi recolhido em 10 minutos. Não houve paralisação do sistema, mas houve um atraso generalizado no ramal Jaboatão.

