Operação do MPPE cumpre mandados contra organização acusada de sonegar R$ 16 milhões em impostos

Uma operação deflagrada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) nesta quinta-feira (12) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de integrar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Pernambuco.

De acordo com o órgão, o grupo sonegava impostos na atividade de mineração de insumos para fabricação de cimento. A dívida fiscal dos empresários investigados com a Fazenda Estadual alcança o patamar de R$ 16 milhões.



Os mandados foram cumpridos nas cidades de Recife, Buíque, no Agreste pernambucano, e Maceió, em Alagoas. Também houve determinação de sequestro de bens móveis e imóveis. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Comarca de Carnaíba.

A operação, chamada de Mapa da Mina, foi realizada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Pernambuco (CIRA), força tarefa integrada pelo Ministério Público de Pernambuco, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Defesa Social e Procuradoria-Geral do Estado que visa a recuperação dos recursos subtraídos do Estado por meio da sonegação fiscal.



A investigação foi iniciada a partir do compartilhamento de provas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que encontrou indícios da prática de sonegação fiscal, fraude a credores durante recuperação judicial, lavagem de dinheiro, associação ou organização criminosa.

Segundo o presidente do CIRA, procurador-Geral de Justiça José Paulo Xavier, "os crimes contra a ordem tributária possuem elevado potencial de lesividade na medida em que retiram recursos que poderiam financiar a melhoria dos serviços públicos essenciais, além de provocar o desalinhamento do mercado a partir da vantagem do sonegador em relação aos concorrentes que trabalham em conformidade e recolhendo os impostos corretamente”.



