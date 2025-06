Muro do Aeroporto Internacional do Recife vira novo cartão-postal da cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, em parceria com a operadora aeroportuária Aena, está transformando o muro que contorna o Aeroporto Internacional do Recife em uma galeria de arte a céu aberto. O projeto foi viabilizado por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-L), com articulação do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB).

Quem passa pela Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, já pode ver o novo cartão-postal da cidade ganhando vida. Através da arte urbana, o projeto alia cores intensas a elementos da cultura local, conectando visitantes à identidade pernambucana logo na chegada à capital.

Além de fortalecer o turismo local, oferecendo uma experiência visual impactante para quem desembarca no aeroporto, o projeto busca despertar o sentido de pertencimento dos pernambucanos, através da valorização das suas formas de expressão. Até o dia 17 de junho, a pintura dos murais deve ser concluída e entregue oficialmente à cidade.

TRABALHO DE 14 ARTISTAS

A execução dos murais artísticos está sob a coordenação do Gabinete de Inovação Urbana do Recife, responsável por convocar 14 artistas previamente credenciados no edital do programa Colorindo o Recife. A curadoria e a execução das obras estão sendo acompanhadas de perto pelo Gabinete, garantindo que os painéis reflitam a identidade cultural da cidade e dialoguem com o público de forma criativa.

“Arte urbana, além de ser inclusiva e culturalmente enriquecedora, transforma um local, antes não utilizado, em um atrativo para o público. No caso desta ação da SETUR-L com a Aena e o Gabinete de Inovação, vai gerar um impacto muito positivo em quem desembarca no Recife”, afirma o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.

A iniciativa da Prefeitura do Recife e da Aena, que visa explorar a arte urbana e celebrar a cultura e identidade pernambucana, contou com a doação de mais de 1.000 litros de tintas e sprays da Iquine, dando vida e cor a esse novo cartão-postal da cidade. A empresa doou 168 galões de 3,6 litros da tinta Diapiso nas cores Branco Neve, Verde Folha, Azul Profundo, Amarelo Demarcação, Vermelho e Preto, ideais para grandes áreas e demarcações. Além disso, foram fornecidas 718 unidades de sprays em diversas tonalidades vibrantes, incluindo Branco Neve, Marrom Conhaque, Marrom Tabaco, Verde Folha, Laranja (em duas variações), Vermelho (em duas variações), Azul Celeste, Preto, Amarelo (com opção Luminosa), Verde Limão, Platina e Metálico Cobre, oferecendo aos artistas uma paleta rica e versátil para os detalhes e texturas dos painéis.

Eduardo Moretti, CEO do Grupo Iquine, enfatiza que o apoio a esse projeto é uma demonstração concreta do compromisso da empresa com a arte, a cultura e o desenvolvimento urbano do Recife. "É gratificante ver nossas tintas colorindo uma obra que não apenas embeleza a cidade, mas também acolhe quem chega e celebra a identidade pernambucana. Nossas cores permitem aos artistas expressar toda a sua criatividade para transformar um espaço que antes passava despercebido em um ponto de orgulho para todos", complementa.

A conclusão dos murais está prevista para o dia 17 de junho.