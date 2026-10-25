Voz do Leitor, 25/10: Obras na orla da Praia de Boa Viagem seguem sem conclusão
Leitor da coluna reclama da demora para a entrega da orla e cobra mais celeridade por parte da Prefeitura do Recife para finalizar os serviços
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Obras na orla da Praia de Boa Viagem seguem sem conclusão
Alô, Prefeitura do Recife. A obra da orla da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, não estava quase pronta? Isso não é verdade, pois está um verdadeiro caos. O serviço se arrasta há anos e, pelo visto, não tem previsão de conclusão. Só espero que o valor da obra não esteja sendo onerado. Afinal, esse dinheiro sai do meu bolso e dos contribuintes do município, que não querem que nosso suado dinheiro vá pelo ralo por conta de uma falta de planejamento e cumprimento da obra na data prevista.
Carlos Guerra, via redes sociais
Precariedade do transporte público
As condições desumanas do transporte público na Região Metropolitana do Recife já se tornaram rotina. Reportagens mostram passageiros espremidos, viajando uns sobre os outros, com janelas fechadas e sem ar-condicionado. Em Camaragibe, como em tantos outros lugares, a indignação só parece produzir efeito quando uma emissora de TV expõe o problema. No dia seguinte, o tratamento melhora. Depois, a humilhação volta. A população elege e reelege governantes, mas os problemas persistem. Os usuários de ônibus seguem submetidos a um serviço precário, e os empresários do setor acumulam fortunas. O lucro está garantido; a dignidade dos passageiros, não.
Silvio Romero, por e-mail
Ação exitosa da DPRFV
Quero parabenizar toda equipe da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e Furto de Veículos, da Polícia Civil de Pernambuco. Com empenho e muita expertise, prenderam quatro pessoas envolvidas em vários furtos, principalmente de motocicletas. Este é o tipo de ação que faz o Pernambucano confiar cada vez mais na Polícia e nos enche de orgulho. Não é fácil ter um esforço hercúleo para adquirir um meio de transporte e ver ladrões levando o fruto de nosso suor em apenas alguns segundos, sem esperança de recuperação. Fica aqui o apelo ao Ministério Público para pedir a pena máxima para estes acusados, ao Judiciário para não soltar esses suspeitos e para a sociedade ajudar e confiar cada vez mais no trabalho da polícia. Investigar não é fácil, chegar na autoria destes delitos também se torna muito difícil sem o auxílio dos cidadãos de bem que podem e devem denunciar, ainda que de forma anônima, a investida destes marginais.
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Fábio Júnior, por e-mail
Provocação desrespeitosa
Eu não gostava da gestão de João Campos e achei justa a sua derrota para governador de Pernambuco, principalmente por ele não ter dado durante a sua gestão como prefeito do Recife a devida atenção à classe de trabalhadoras mais importante do País, que são as professoras. No entanto, os pernambucanos de qualquer ideologia política não deveriam aprovar a falta de compostura de um deputado federal que vem de outro Estado para abrir coro de “desempregado” para quem perdeu as eleições aqui em Pernambuco. A hombridade não ficou para todo o mundo.
Cláudio de Melo, por e-mail
Necessidade de plantar árvore para conter o calor
Essa unidade da farmácia Pague Menos, localizada na esquina da Avenida Conselheiro Rosa e Silva com a Rua Simão Mendes, no bairro da Jaqueira, precisa que seja plantado urgentemente uma árvore em seu estacionamento, pois o calor está insuportável e a aridez do local não combina com os bairros da Jaqueira e Tamarineira. É preciso fazer o mesmo que ocorre na unidade da própria Pague Menos, do outro lado da calçada, que conta com três árvores bem cuidadas. Bora melhorar o clima? Cinco graus a menos na sombra de uma árvore.
Izabel Wanderley, por e-mail