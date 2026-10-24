Voz do Leitor, 24/10: Cratera em cruzamento em Casa Amarela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor ocorre na esquina da Rua Major Nereu Guerra com a Rua Dr. Carlos Mavignier, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife

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Cratera em cruzamento em Casa Amarela

Alô, Emlurb. Gostaria de solicitar o fechamento dessa cratera localizada na Rua Major Nereu Guerra, defronte ao número 166, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Esse buraco era pequeno, mas, diante da demora para tapá-lo, ele vem crescendo a cada dia. Vale salientar que essa cratera fica na esquina/ cruzamento com a também movimentada Rua Dr. Carlos Mavignier. Peço que uma equipe venha ao local para resolver o problema.

Mário Santos, por e-mail

Cratera em cruzamento no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife - MÁRIO SANTOS / VOZ DO LEITOR

Gratuidade dos ônibus nas eleições

Apesar de burocrático devido às limitações, se faz necessário impor regras em relação à gratuidade das passagens de ônibus intermunicipais nesse segundo turno. No caso de um bate e volta para viajar da capital ao sertão é extremamente cansativo devido ao número de horas dentro de um ônibus. O prazo entre ida e volta poderia ter sido maior devido a possíveis paradas para conseguir abranger ao máximo o número de eleitores. Mas a iniciativa foi necessária e histórica em ampliar a gratuidade do transporte em viagens intermunicipais.

Viviane Dias, via redes sociais

Precauções contra a violência

Eu reconheço que o nosso estado carece de uma segurança pública mais efetiva. Os furtos e assaltos acontecem em qualquer horário do dia, seja de celular, joias, motos e carros. Então, diante disso, eu mesma costumo tomar algumas medidas para não ser surpreendida por um bandido. E, infelizmente, vejo que muita gente não toma os mesmos cuidados, como, por exemplo: não andar com joias nas ruas, ficar mexendo no celular dentro de ônibus, metrô, deixando-o sempre guardado. O bandido visa a oportunidade mais fácil para roubar, então, cabe a nós não facilitar. Vejo muita gente indo para academia, parque público, com corrente de ouro, relógio de marca... Entrando no carro desatendo e demorando a sair dirigindo. Claro que a culpa não é nossa, enquanto população. No mundo ideal, não deveríamos nos preocupar com isso. Mas, infelizmente, como vivemos num estado com alta criminalidade (assim como em outros estados do País), temos de fazer a nossa parte e nos proteger.

Carolina Reis, por e-mail

A conta não fecha

O Dieese divulgou estudo mostrando que o corte de gastos de R$ 200 bilhões proposto pelo senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro pode eliminar até 2,2 milhões de empregos e reduzir o PIB em 1,55% em 2027. O levantamento aponta ainda queda de R$ 68,7 bilhões na massa salarial e de R$ 46,8 bilhões na arrecadação de impostos. Segundo o Dieese, a proposta pode afetar principalmente transferências de renda e despesas com pessoal. O filho do ex-presidente Bolsonaro, por outro lado, afirma que o ajuste fiscal não vai cortar benefícios sociais e promete extinguir ministérios e vender imóveis públicos para gerar receita. Pelo visto, o candidato não é muito bom em economia. Então, prefiro acreditar no Dieese.

Cristiano Soares, via redes sociais

Estradas fatais em Pernambuco

Nas duas últimas duas semanas tivemos acidentes de graves nas estradas de Pernambuco... Lembro-me de um caminhão que acertou um ônibus que transportava funcionários de uma grande fábrica situada em Goiana; um tombamento de um caminhão na BR-232, na altura do Curado, na Zona Oeste do Recife, culminando na trágica morte de uma idosa que dirigia um veículo que foi esmagado pelo caminhão; e um outro tombamento de caminhão de grande porte na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, sentido Caruaru. Isso, pra mim, só reforça a precariedade das estradas de Pernambuco. As pistas são péssimas, porém, também é necessário reforçar que os motoristas pernambucanos são imprudentes no trânsito e mal-educados, não respeitam as leis de trânsito, forçam ultrapassagens perigosas, utilizam do acostamento... Dentre outras imprudências. Esses acidentes não são coincidências. São, na verdade, um retrato transparente do cenário caótico e perigoso de nossas estradas.

Aline Ramos, via redes sociais