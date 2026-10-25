fechar
Editorial | Notícia

Entre a razão e o ódio

O voto consciente não é fácil, nem simples, num ambiente político tumultuado por traumas que apertam o peito e nublam o olhar sobre o que fazer

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 0:00
Exército do Lula, Tropa do Flavio e Pelotão dos indecisos
Exército do Lula, Tropa do Flavio e Pelotão dos indecisos - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O jornalista e escritor Eric Blair se tornou conhecido além de seu tempo, e se tornou nome clássico do século XX, ao deixar obras que denunciaram o totalitarismo de esquerda e de direita: “A revolução dos bichos” e “1984”, publicadas em 1945 e 1949, respectivamente, foram assinadas pelo pseudônimo George Orwell. Em coletânea de textos publicada no Brasil pela Companhia das Letras, intitulada “Sobre a verdade”, podemos ler um trecho de um livro anterior, “Um pouco de ar, por favor!”, de 1939, no qual o autor antecipou a descrição do uso da emoção pela política, que viria a utilizar em cena mareante da distopia “1984”.
A tradução de Claudio Alves Marcondes diz assim: “É algo horripilante ficar diante de um realejo humano que despeja propaganda a todo momento. A mesma coisa repetida sem cessar. Ódio, ódio, ódio. Vamos todos nos juntar e expressar um bom ódio. De novo e de novo”. E logo adiante, relacionando a prática que se repete e sua consequência: “Mas não é a guerra que importa, e sim o pós-guerra. O mundo em que estamos caindo, esse mundo de ódio, esse mundo de slogans”, apontando uma realidade em que a veneração de líderes pela multidão e a violência de Estado se confundem.
Se o Brasil de 2026 estivesse para dar um passo no abismo da negação democrática, o prenúncio do ódio massificado talvez fosse o ânimo nessa direção. “Tudo isso vai acontecer. Ou não? Há dias em que me parece impossível, noutros sei que isso é inevitável”, indaga e reflete Orwell no mesmo texto, após pintar o cenário com camisas coloridas, celas secretas e desfiles com cartazes de rostos enormes. Desejamos acreditar que tal ímpeto não mova, neste domingo, o eleitorado brasileiro que vai às seções eleitorais para exercer o direito do voto na escolha do presidente da República. Mas a disseminação do ódio pelas campanhas dos candidatos que chegaram ao segundo turno, infelizmente, vem alimentando a polarização que perturba a estabilidade institucional e destrói o equilíbrio emocional da população, afetando as relações familiares e de amizade.
Difícil imaginar que o Brasil vire o voto, não de um candidato a outro, mas do ódio emocional carregado de traumas para a reflexão consciente que suscite a escolha da razão – por qualquer um dos dois que disputam a primazia da cadeira presidencial para os próximos quatro anos. Entre a razão e o ódio há distância nem sempre percebida por quem odeia, tratando o ódio como suficiente razão. Os riscos de tal descontrole emocional para as liberdades individuais e coletivas, como alertou Orwell, são maiores do que se imagina no exercício normalizado de um impulso que, levado às urnas, costuma resultar nas piores consequências. Pois uma vez consumada com raiva a decisão, o que proíbe um governo baseado nela, do líder ungido pela aversão ao outro? Na evolução simbólica do mundo de ódio, qualquer outro é alvo da ira coletiva, materializada num Estado de exceção, intolerância e violência.
Seja qual for a escolha do povo brasileiro neste domingo, a esperança é que a razão retorne logo ao cotidiano, afastando fantasmas e devolvendo a atenção aos graves problemas da nação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Voz do Leitor, 24/10: Cratera em cruzamento em Casa Amarela
TAPA BURACO

Voz do Leitor, 24/10: Cratera em cruzamento em Casa Amarela
Democracia está em alta
ELEIÇÕES

Democracia está em alta

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.