Voz do Leitor, 11/10: Descarte irregular de lixo em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Leitora da coluna denuncia a prática recorrente da população que mora no bairro de Maranguape II, na cidade do Paulista, na Região Metropolitana

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Descarte irregular de lixo em Paulista

É bem verdade que a Prefeitura do Paulista apresenta grandes deficiências na questão da limpeza pública, com a população sofrendo com o excesso de lixo na cidade. Porém, no bairro de Maranguape II, a gestão municipal chegou a fazer a limpeza da avenida principal do bairro; mas, no dia seguinte, os moradores voltaram a promover o descarte irregular de lixo nas calçadas, sem respeitar o dia correto de coleta. É preciso ter o mínimo de consciência. Na hora de cobrar, temos direito, pois pagamos impostos, mas é preciso ter o sendo de coletividade. Peço que a Prefeitura faça a devida limpeza e coloque avisos para que não joguem lixo nesses locais já conhecidos de descarte irregular.

Karolini Ulisses, por e-mail

Descarte irregular de lixo no bairro de Maranguape II, em Paulista - KAROLINI ULISSES / VOZ DO LEITOR

Cimento em raiz de árvore em Boa Viagem

Em frente à Escola Municipal do Leão, na Rua Bruno Veloso, esquina com a Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, fizeram um serviço na calçada e a sobra do cimento colocaram na raiz de uma árvore que tem em frente da escola. Com isso, ela não está recebendo água das chuvas e está morrendo. Apelo à Emlurb que envie uma equipe ao local para quebrar aquele cimento na raiz da árvore para que ela possa receber as águas das chuvas e não morra; ou, até mesmo, um funcionário da escola faça isso. A população que espera seus filhos saírem da escola ao meio-dia e a natureza agradecem.

Clóvis Silva, por e-mail

Melhorias para a mobilidade urbana do Recife

Acredito que a faixa azul é muito importante para o sistema de transporte público. Por outro lado, a grande maioria das ciclofaixas do Recife foi muito mal instaladas, ocupando uma faixa inteira e estreitando o trânsito. Na Zona Norte, por exemplo, a ciclofaixa é um crime. Os bairros da Jaqueira, Graças e Aflitos têm ciclofaixas que tiraram o espaço de uma via inteira, o que desafogaria o trânsito. Quer saber outra coisa que desafogaria o trânsito? Transformar a Avenida Dr. Malaquias em mão dupla. Ter que ir até a Rua Amélia para fazer o retorno para acessar o bairro dos Aflitos e das Graças é o cúmulo. Desafogaria muito bem o trânsito, pois a Avenida Dr. Malaquias é larga o suficiente para tal mudança.

Airton Lima, via redes sociais

Golpe aplicado por Mancuso

Estava lendo a reportagem sobre as fraudes das licenças de treinador de futebol, com o ex-volante argentino Alejandro Mancuso, que jogou no Santa Cruz, Flamengo e Palmeiras, sendo apontado como o líder do esquema. Entendo que os ex-jogadores que pagaram uma fortuna para tirar essas licenças são vítimas de estelionato, mas também é preciso dizer que eles foram, no mínimo, inocentes de acreditar que teriam tais licenças - que normalmente precisa fazer um curso de um a três anos - em um período de 10 dias. Santa ingenuidade. Dezenas de vítimas conhecidas e que deveriam ter instrução suficiente para saber que estavam caindo num golpe, tais como: Diego Souza, Petkovic, Lugano, Felipe Melo, Luiz Gustavo, Roberto Carlos, Thiago Silva, Alex de Souza, Paulinho e Paolo Guerrero, dentre outros. Que seja investigado e que Mancuso sofras as consequências penais pelo golpe aplicado.

Sandro Alves, via redes sociais

Semáforo sem tempo para pedestres

O cruzamento da Rua do Futuro com a Rua Senador Alberto Paiva, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, não possui sinal com tempo para o pedestre. A prioridade é sempre o carro, ficando o cidadão à mercê da sorte e do "anjo da guarda" para não ser atropelado. Peço que a CTTU/Prefeitura do Recife que adote as providências para o bem dos pedestres, cadeirantes, idosos que moram nas redondezas.

Izabel Wanderley, por e-mail