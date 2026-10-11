O povo é o senhor da razão

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Os críticos e os mais pessimistas dizem que a escolha agora será entre "um candidato ruim e outro muito ruim"

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A eleição para escolha do Presidente da República não acabou no primeiro turno, e os eleitores vão novamente às urnas para decidir quem governará o País pelos próximos cinco anos: se novamente Luiz Inácio Lula da Silva, que concluirá o seu terceiro mandato como Presidente, ou se o senador Flávio Bolsonaro, o "Zero Um", filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançado candidato como "azarão", mas uma prova real de que a "extrema-direita" entrou definitivamente no universo da política brasileira. E entrou para ficar: vota em qualquer nome, desde que faça oposição aos políticos ditos "de esquerda".

Os críticos e os mais pessimistas dizem que a escolha agora será entre "um candidato ruim e outro muito ruim"; que o nosso universo político definitivamente empobreceu; que há de se temer pelo futuro de nosso país, diante de candidatos tão pobres de perfil e de ideias, como os que agora se apresentaram disputando a Presidência no primeiro turno. De um lado, o veterano Luiz Inácio Lula da Silva, que, com seus mais de 80 anos, envelheceu também nas propostas e nas ideias, apenas maquiando o mesmo discurso que o consagrou nos portões dos sindicatos no ABCD paulista, nos tempos escuros da ditadura, e lhe garantiu duas vezes a Presidência. Mas o discurso de hoje já não tem a força que teve no passado.

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Do outro lado, está um senador até então inexpressivo, acusado de praticar "rachadinha" quando deputado estadual no Rio de Janeiro, cujo maior capital político, hoje, é ser filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, mesmo na prisão, é o líder inconteste da direita e da extrema-direita brasileira. Portanto, não se vislumbra, num futuro mais próximo, qualquer esperança de que surja alguém com perfil de estadista, equilibrado, centrista, digno de receber os votos do povo brasileiro. Alguém que possa ajudar na pacificação de um país dividido, onde radicais de ambos os lados torcem pelo pior para seus oponentes.

Neste curto espaço de tempo com vistas ao segundo turno, "marqueteiros" de ambos os lados tentam consertar o que eles mesmos consideraram erros e deslizes ocorridos na primeira fase da campanha. No entanto, a verdade é que o tempo é escasso para mudanças significativas. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva tenta maior presença nas redes sociais, sem nenhuma esperança de conquistar os votos daqueles candidatos que ficaram pelo caminho, disputando a Presidência no primeiro turno. Todos eles tinham o perfil direitista e conservador.

Entre eles, os mais conhecidos logo se bandearam para o senador, especialmente o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Interessante é que, poucos dias antes da votação, Caiado falava cobras e lagartos de Flávio Bolsonaro e, tão logo foi rejeitado, percebendo que o vento parecia soprar em favor do "Zero Um", imediatamente se band eou para sua candidatura. O ex-governador de Minas, Romeu Zema, talvez o candidato mais inexpressivo da bela história política do povo mineiro, também fez o mesmo, mas seu apoio pouco vai acrescentar: como candidato, sua votação foi tão ridícula quanto o seu discurso de campanha, uma tortura para quem sofreu a obrigação de ouvir.

São atos como esses, de candidatos como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que cada vez mais desacreditam os políticos brasileiros.

Finalmente, não há para onde correr. Votando ou se abstendo, escolhendo Lula ou Flávio, anulando ou não o seu voto, o povo brasileiro vai conviver, ouvir, aplaudir ou lamentar atos e fatos vindos das decisões de um dos dois.

Luiz Inácio Lula da Silva ou Flávio Nantes Bolsonaro, pela legitimidade do voto, ocuparão o cargo maior que o processo democrático outorga e legitima, nessa terra sofredora descoberta por Cabral e que, nas canções antigas, se dizia "abençoada por Deus".

Ivanildo Sampaio é jornalista