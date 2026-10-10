Voz do Leitor, 10/10: Galeria de águas pluviais entupidas em Afogados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre no cruzamento das Ruas Gaspar Drumond com a Demócrito Cavalcante, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife

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Galeria de águas pluviais entupidas em Afogados

Alô, Prefeitura do Recife. No cruzamento das Ruas Gaspar Drumond com a Demócrito Cavalcante, próximo ao número 60, no bairro de Afogados, na Zona Oeste da capital, a galeria de águas pluviais segue entupida. Além disso, a Rua Gaspar Drumond precisa de recuperação do asfalto, pois tem local que já está afundando. Nós, moradores, já registramos demanda pelo conecta Recife e nada mudou até agora. Espero que com essa denúncia através dessa importante coluna a gestão municipal possa tomar alguma providência.

Josimar Miranda, por e-mail

Galeria de águas pluviais entupidas em Afogados - JOSIMAR MIRANDA / VOZ DO LEITOR

Incêndio em prédio da UFPE

Muito triste o incêndio no antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Anos e anos de pesquisa que foram perdidas no fogo. Se o incêndio foi criminoso, que a polícia encontro os responsáveis e punam com rigor. Estudei na UFRPE e posso dizer que a Universidade Pública mudou a minha vida. Ver algo assim dói bastante. Sem educação, o nosso Brasil não irá para frente.

Bruna Chagas, via redes sociais

Requalificação da PE-028

O governo do Estado anunciou o investimento de R$ 45 milhões para a requalificação da PE-028, que faz a lidação entre a Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico, vias importantes que dão acesso às praias do Litoral Sul de Pernambuco e ao Complexo Portuário de Suape. Espero que essa requalificação contemple também a duplicação da via estadual, pois ocorre um grande número de sinistros. Além disso, também há a necessidade de melhorar urgentemente a iluminação pública.

Luiz José, via redes sociais

Instalação de sinal de pedestres

Há anos que a Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Educador Paulo Freire, localizada na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro de San Martin, na Zona Oeste da cidade, vem tentando junto à Prefeitura do Recife/ CTTU que coloquem um semáforo para que as crianças atravessem com segurança. Entretanto, mesmo com alguns acidentes, como o que ocorreu nesta semana, a Prefeitura nunca fez nada. Já quando foi pra fazer o desvio para beneficiar uma grande rede de supermercado, a gestão municipal resolveu em menos de 15 dias.

Suzana Nascimento, via redes sociais

Resposta da CPRH

Em resposta ao comentário do leitor Fábio Júnior, publicado na Voz do Leitor do dia 08/10/2026, a Agência CPRH esclarece que a gestão das praias é uma obrigação legal de responsabilidade dos municípios. No caso da CPRH, cabe encaminhar notificação às prefeituras para que adotem as providências cabíveis.

Assessoria de Imprensa