Voz do Leitor, 10/10: Galeria de águas pluviais entupidas em Afogados
A denúncia do leitor da coluna ocorre no cruzamento das Ruas Gaspar Drumond com a Demócrito Cavalcante, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife
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Galeria de águas pluviais entupidas em Afogados
Alô, Prefeitura do Recife. No cruzamento das Ruas Gaspar Drumond com a Demócrito Cavalcante, próximo ao número 60, no bairro de Afogados, na Zona Oeste da capital, a galeria de águas pluviais segue entupida. Além disso, a Rua Gaspar Drumond precisa de recuperação do asfalto, pois tem local que já está afundando. Nós, moradores, já registramos demanda pelo conecta Recife e nada mudou até agora. Espero que com essa denúncia através dessa importante coluna a gestão municipal possa tomar alguma providência.
Josimar Miranda, por e-mail
Incêndio em prédio da UFPE
Muito triste o incêndio no antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Anos e anos de pesquisa que foram perdidas no fogo. Se o incêndio foi criminoso, que a polícia encontro os responsáveis e punam com rigor. Estudei na UFRPE e posso dizer que a Universidade Pública mudou a minha vida. Ver algo assim dói bastante. Sem educação, o nosso Brasil não irá para frente.
Bruna Chagas, via redes sociais
Requalificação da PE-028
O governo do Estado anunciou o investimento de R$ 45 milhões para a requalificação da PE-028, que faz a lidação entre a Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico, vias importantes que dão acesso às praias do Litoral Sul de Pernambuco e ao Complexo Portuário de Suape. Espero que essa requalificação contemple também a duplicação da via estadual, pois ocorre um grande número de sinistros. Além disso, também há a necessidade de melhorar urgentemente a iluminação pública.
Luiz José, via redes sociais
Instalação de sinal de pedestres
Há anos que a Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Educador Paulo Freire, localizada na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro de San Martin, na Zona Oeste da cidade, vem tentando junto à Prefeitura do Recife/ CTTU que coloquem um semáforo para que as crianças atravessem com segurança. Entretanto, mesmo com alguns acidentes, como o que ocorreu nesta semana, a Prefeitura nunca fez nada. Já quando foi pra fazer o desvio para beneficiar uma grande rede de supermercado, a gestão municipal resolveu em menos de 15 dias.
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Suzana Nascimento, via redes sociais
Resposta da CPRH
Em resposta ao comentário do leitor Fábio Júnior, publicado na Voz do Leitor do dia 08/10/2026, a Agência CPRH esclarece que a gestão das praias é uma obrigação legal de responsabilidade dos municípios. No caso da CPRH, cabe encaminhar notificação às prefeituras para que adotem as providências cabíveis.
Assessoria de Imprensa