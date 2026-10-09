Voz do Leitor, 09/10: Vazamento de água no Parnamirim
A denúncia da leitora da coluna ocorre na Rua Arnoldo Magalhães, próximo ao número 103, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife
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Vazamento de água no Parnamirim
Gostaria de denunciar um vazamento de água que está ocorrendo há dias na Rua Arnoldo Magalhães, próximo ao número 103, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Peço que a Compesa possa mandar uma equipe ao local para verificar a situação e tomar as devidas providências.
Letícia Martins, por e-mail
Túnel tomado por construções irregulares
O túnel Augusto Lucena, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, está invadido por construções irregulares ao seu redor, com imóveis em alvenaria usando as paredes laterais como suporte. Isso acontece há muito tempo e, para piorar a situação, construíram recentemente um imóvel de alvenaria em cima do túnel, no sentido Shopping Center Recife. A estrutura do túnel não foi feita para suportar estas cargas adicionais e isto representa um risco para a população. Está na hora dos órgãos responsáveis tomarem uma providência.
Fernando Cunha, por e-mail
Secretaria de Educação do Recife sem espaço para bicicletas
Quero reclamar que a Secretária de Educação do Recife, localizada no bairro da Ilha do Leite, não tem espaço para bicicletas e motos; agora para carros são privilegiados. Porém, o órgão se esquece que o prefeito colocou uma ciclovia na Avenida Agamenon Magalhães para facilitar a mobilidade das pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Gostaria de ver verdadeiramente a mobilidade urbana da cidade do Recife melhorando.
Helena Silva, por e-mail
Péssimo exemplo de agentes da CTTU
Aprendi ao longo minha vida que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Na última quarta-feira (7), presenciei agentes da CTTU em motos, utilizando a ciclofaixa da Rua Amélia, no bairro das Graças, para escapar do engarrafamento. E eles não estavam em atendimento de alguma urgência, pois passaram pela ciclofaixa sem utilizar as sirenes. O cidadão que fizer uso desse errado expediente, típico do jeitinho brasileiro, e for flagrado, sem dúvida será multado. E merece ser. A ironia das ironias é que ainda poderia ser multado por um desses agentes, que deveriam dar o exemplo de respeito ao uso da ciclofaixa a todos os motociclistas, somente por ciclistas.
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Sérgio Lisboa, por e-mail
Desorganização do espaço urbano na Lagoa do Araçá
Alô, Prefeitura do Recife. A Lagoa do Araçá, localizada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, está completamente abandonada. Um lugar que foi construído em 1998, com grande potencial de valorização do seu entorno - com moradias e comércio de qualidades -, acabou sendo esquecido pelo poder público com o passar do tempo. As ruas da localidade viraram uma verdadeira bagunça e sem a menor organização urbana. Bares invadindo calçadas com suas mesas e cadeiras, trailers estacionados há anos nas ruas, impedindo veículos de estacionarem, dentre outros absurdos. A gestão municipal precisa agir de maneira a reorganizar o espaço urbano para o bem dos moradores do bairro.
José Maria, por e-mail