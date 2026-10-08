Voz do Leitor, 08/10: Emaranhado de fios em postes públicos do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Jerônimo de Albuquerque, na esquina com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Casa Forte

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Emaranhado de fios em postes públicos do Recife

Fico impressionado com a quantidade de fios emaranhados nos postes públicos da cidade do Recife. Isso ocorre nos bairro da Zona Norte à Zona Sul, sem falar da Zona Oeste. Mas, esse poste registrado na foto, está na Rua Jerônimo de Albuquerque, na esquina com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Casa Forte. Parece que o recifense já se acostumou com esse tipo de feito que só "enfeia" cada vez mais a nossa cidade.

Inácio Feitosa, por e-mail

Crime ambiental

O governo do Estado sabe que existe canais de esgoto desaguando em nossas praias, ou seja, um crime ambiental; mas, mesmo assim, as autoridades responsáveis não estão tomando providências. Fico indignado quanto a essa omissão dos poderes públicos quando o assunto é a proteção ao meio ambiente. Fui advertido quando da instalação da rede coletora de águas pluviais na minha rua, que caso eu destina-se meu esgoto a estas galerias, seria denunciado por crime ambiental. Se existe lei, existe o crime e existe empresa que trata o esgoto aqui em Pernambuco, por que ninguém vai para cadeia? Por que não há aplicação de multas? Por que não temos esgoto escorrendo no Paiva e em Carneiros? Com a palavra a Secretaria Estadual do Meio ambiente e a CPRH.

Fábio Júnior, por e-mail

Sinal de pedestres

Pedimos uma solução mais breve possível por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a implementação de um semáforo em frente ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, na BR-101. Há o risco em escala gravíssima de provocar sinistros especificamente com pedestres.



Valter Rocha, por e-mail

Veículos estacionados em local proibido

A CTTU precisa passar no Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para verificar como os carros estão estacionados, em frente às rampas de acesso de cadeirantes. Isso acontece diariamente e nada é feito. É preciso adotar uma maior fiscalização, não só com a aplicação de multas, mas também a retirada dos veículos através de reboque.

Telma Hevile, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Sérgio Cunha, a Neoenergia Pernambuco informa que promoveu a poda da árvore localizada na Rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. É importante ressaltar que as equipes da distribuidora realizam apenas a poda dos galhos que estiverem próximos à rede de distribuição de energia.

Assessoria de Imprensa