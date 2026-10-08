Voz do Leitor, 08/10: Emaranhado de fios em postes públicos do Recife
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Jerônimo de Albuquerque, na esquina com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Casa Forte
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Emaranhado de fios em postes públicos do Recife
Fico impressionado com a quantidade de fios emaranhados nos postes públicos da cidade do Recife. Isso ocorre nos bairro da Zona Norte à Zona Sul, sem falar da Zona Oeste. Mas, esse poste registrado na foto, está na Rua Jerônimo de Albuquerque, na esquina com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Casa Forte. Parece que o recifense já se acostumou com esse tipo de feito que só "enfeia" cada vez mais a nossa cidade.
Inácio Feitosa, por e-mail
Crime ambiental
O governo do Estado sabe que existe canais de esgoto desaguando em nossas praias, ou seja, um crime ambiental; mas, mesmo assim, as autoridades responsáveis não estão tomando providências. Fico indignado quanto a essa omissão dos poderes públicos quando o assunto é a proteção ao meio ambiente. Fui advertido quando da instalação da rede coletora de águas pluviais na minha rua, que caso eu destina-se meu esgoto a estas galerias, seria denunciado por crime ambiental. Se existe lei, existe o crime e existe empresa que trata o esgoto aqui em Pernambuco, por que ninguém vai para cadeia? Por que não há aplicação de multas? Por que não temos esgoto escorrendo no Paiva e em Carneiros? Com a palavra a Secretaria Estadual do Meio ambiente e a CPRH.
Fábio Júnior, por e-mail
Sinal de pedestres
Pedimos uma solução mais breve possível por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a implementação de um semáforo em frente ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, na BR-101. Há o risco em escala gravíssima de provocar sinistros especificamente com pedestres.
Valter Rocha, por e-mail
Veículos estacionados em local proibido
A CTTU precisa passar no Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para verificar como os carros estão estacionados, em frente às rampas de acesso de cadeirantes. Isso acontece diariamente e nada é feito. É preciso adotar uma maior fiscalização, não só com a aplicação de multas, mas também a retirada dos veículos através de reboque.
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Telma Hevile, por e-mail
Resposta da Neoenergia
Em atenção ao leitor Sérgio Cunha, a Neoenergia Pernambuco informa que promoveu a poda da árvore localizada na Rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. É importante ressaltar que as equipes da distribuidora realizam apenas a poda dos galhos que estiverem próximos à rede de distribuição de energia.
Assessoria de Imprensa